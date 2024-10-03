На Харьковщине мужчина во время сжигания сухой травы подорвался на мине

52-летний мужчина получил осколочное ранение левого бедра.

В селе Никополь Изюмского района Харьковской области 52-летний мужчина получил травмы в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета. Инцидент произошел около 13:00, когда пострадавший занимался выжиганием сухой травы на своем приусадебном участке. Об этом сообщила Харьковская ОВА.

После взрыва мужчину с осколочным ранением левого бедра госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Власти напоминают, что в случае обнаружения опасных предметов необходимо отступить на безопасное расстояние и срочно сообщить по номерам «101», «102» или «112».

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