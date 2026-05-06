Верховный Суд подтвердил право Центральной МСЭК отменять инвалидность заочно

Суд разъяснил, что МСЭК может пересматривать решения об инвалидности без очного осмотра, если медицинских данных достаточно.

В деле № 360/660/25 Верховный Суд встал на сторону Центральной медико-социальной экспертной комиссии МОЗ, фактически признав правомерной возможность заочного пересмотра решений МСЭК об инвалидности в условиях военного положения, если нарушения или несоответствия медицинских документов являются очевидными.

Суть спора

Истец оспаривала решение Центральной МСЭК МОЗ, которым её не признали лицом с инвалидностью по результатам заочного рассмотрения медицинских документов в декабре 2024 года. Она указывала, что решение принято с нарушением процедуры — без личного осмотра, надлежащего обследования и полноценной оценки состояния здоровья.

По данным дела, истец имела II группу инвалидности, установленную бессрочно с февраля 2023 года. После запросов Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований Центральная МСЭК МОЗ, полномочия которой в настоящее время возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности, провела заочную проверку ранее принятого решения и пришла к выводу об отсутствии оснований для признания лица инвалидом.

Вчасности, Пенсионный фонд произвел перерасчет пенсии, что повлияло на размер выплат, в связи с чем истец обратилась в суд с требованием отменить решения МСЭК и ПФУ и восстановить пенсионное обеспечение как лицу с инвалидностью.

Кассационную жалобу также подало ГУ «УДСМПИ МОЗ Украины», которое не согласилось с решениями судов первой и апелляционной инстанций, указав, что имеет право отменять решения МСЭК на основании анализа медицинских документов без повторного осмотра, и просило отказать в иске.

Решения судов и выводы Верховного Суда

Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили иск, признав противоправным и отменив решение ЦМСЭК МОЗ о непризнании истца лицом с инвалидностью, оформленное по результатам заочного рассмотрения, а также обязали провести повторную медико-социальную экспертизу с соблюдением Положения №1317 и Инструкции №561. В части требований об отмене решения Пенсионного фонда о перерасчете пенсии и восстановлении выплат суды отказали, указав, что эти требования преждевременны до проведения повторного медосмотра и окончательного установления статуса.

Верховный Суд подчеркнул, что не может осуществлять собственную оценку обоснованности вывода МСЭК, поскольку не является специализированным органом в сфере медицины, поэтому такая оценка выходит за пределы судебного рассмотрения в контексте применения норм материального права. В частности, суд вправе проверять законность вывода МСЭК лишь с точки зрения соблюдения процедуры его принятия на основании требований законодательства о порядке, условиях и критериях установления инвалидности.

Инструкция №561 устанавливает критерии определения группы инвалидности при первичном освидетельствовании или переосвидетельствовании после истечения срока инвалидности. Однако проверка обоснованности уже принятого решения имеет другую правовую природу — это отдельная управленческая (контрольная) деятельность, которая не является аналогом медико-социальной экспертизы и не подпадает под процедурные требования данной Инструкции.

Кроме того, сама Инструкция №561 не регулирует порядок проверки решений МСЭК разных уровней — областных, городских или районных. Поэтому применять её положения к такой проверке по аналогии оснований нет. В случаях, когда ЦМСЭК МОЗ действует как контролирующий орган, соответствующая процедура определяется специальной нормой — пунктом 13 Положения №1317. Именно он предусматривает право отменять решения нижестоящих комиссий, если выявлена необоснованность медицинских материалов или их несоответствие выводам.

Следовательно, вывод о обязательности соблюдения процедур Инструкции №561 при такой проверке является ошибочным.

Суд также учел, что в условиях военного положения ЦМСЭК МОЗ может принимать решения по результатам проверки без проведения очного осмотра, если несоответствие медицинских документов критериям инвалидности является очевидным и не требует дополнительного подтверждения. В этом контексте приоритет отдается интересам национальной безопасности и предотвращению злоупотреблений.

Поэтому отсутствие доказательств вызова лица на осмотр само по себе не свидетельствует о незаконности решения, если имеющиеся медицинские материалы однозначно опровергают ранее установленный статус инвалидности.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Государственного учреждения «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности Министерства здравоохранения Украины», а кассационную жалобу истца оставил без удовлетворения.

Верховный Суд подтвердил право Центральной МСЭК отменять инвалидность заочно. В частности, это решение является важным в контексте массовых проверок инвалидности, инициированных СНБО в октябре 2024 года, и фактически согласуется с государственной политикой по выявлению злоупотреблений и фиктивных инвалидностей. Кроме того, само по себе несогласие лица с выводом МСЭК или иное видение состояния своего здоровья не является основанием для удовлетворения иска. Если процедура была соблюдена, а решение принято в пределах полномочий и в установленный законом способ, суд не имеет оснований для его отмены, даже если истец считает медицинские выводы ошибочными.

