У Києві станцію метро «Лукʼянівська» тимчасово закрили для пасажирів через пошкодження вестибюля

У Києві після масованого обстрілу закрили «Лукʼянівську» та обмежили вхід на «Хрещатику».

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 24 травня пошкоджень зазнала й інфраструктура столичного метро. Через вибухову хвилю тимчасово закрили станцію метро «Лукʼянівська» для пасажирських перевезень.

У КМДА повідомили, що вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції. Також тимчасово не працюватиме вхід і вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції «Хрещатик».

Працівники метрополітену розпочали ліквідацію наслідків атаки, а також перевірку та відновлення роботи ескалаторів і пасажирської автоматики.

У міській адміністрації зазначили, що про відновлення роботи станцій у звичайному режимі повідомлять додатково.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила один із наймасованіших комбінованих ударів по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. У різних районах столиці спалахнули масштабні пожежі, пошкоджено житлові будинки, школи, торговельні центри та бізнес-центри. Також повідомлялося про загиблих і десятки постраждалих.

