Практика судів
  1. В Україні

На Кіровоградщині угруповання посадовців заволоділо землею на 4 млн грн

09:42, 13 серпня 2025
Посадовцям загрожує до 12 років увʼязнення.
На Кіровоградщині угруповання посадовців заволоділо землею на 4 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіровоградщині поліцейські викрили трьох посадовців Держгеокадастру і ЦНАПу, які заволоділи землею на 4 млн грн. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що фігуранти внесли низку змін до державного кадастрового реєстру, зареєструвавши право власності на земельні ділянки за фізичними особами на підставі неіснуючих державних актів на землю.

Відповідні дії посадовців призвели до вибуття з комунальної власності земельних ділянок загальною площею у понад 21 гектар. Вартість вказаних ділянок оцінюється у більше ніж 4 мільйони гривень.

Поліцейські провели обшуки за місцем мешкання та роботи фігурантів і вилучили комп’ютерну техніку та документацію. Проведені компʼютерно-технічні та почеркознавчі експертизи вилучених речей підтвердили факт здійснення протиправної діяльності.

Держреєстратору та начальнику відділу управління надання адмінпослуг ГУ Держгеокадастру, а також керівниці одного з ЦНАПів повідомлено про підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду