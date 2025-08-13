На Кіровоградщині угруповання посадовців заволоділо землею на 4 млн грн

Посадовцям загрожує до 12 років увʼязнення.

На Кіровоградщині поліцейські викрили трьох посадовців Держгеокадастру і ЦНАПу, які заволоділи землею на 4 млн грн. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що фігуранти внесли низку змін до державного кадастрового реєстру, зареєструвавши право власності на земельні ділянки за фізичними особами на підставі неіснуючих державних актів на землю.

Відповідні дії посадовців призвели до вибуття з комунальної власності земельних ділянок загальною площею у понад 21 гектар. Вартість вказаних ділянок оцінюється у більше ніж 4 мільйони гривень.

Поліцейські провели обшуки за місцем мешкання та роботи фігурантів і вилучили комп’ютерну техніку та документацію. Проведені компʼютерно-технічні та почеркознавчі експертизи вилучених речей підтвердили факт здійснення протиправної діяльності.

Держреєстратору та начальнику відділу управління надання адмінпослуг ГУ Держгеокадастру, а також керівниці одного з ЦНАПів повідомлено про підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави.

