Какими будут тарифы на электроэнергию в 2026 году: объяснение правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что тариф на электроэнергию для населения останется без изменений до конца октября.

Вопрос тарифов на электроэнергию для населения в 2026 году остается одним из ключевых украинцев. На фоне войны, повреждения энергетической инфраструктуры и потребности в восстановлении энергосистемы у людей растет озабоченность по поводу возможного изменения стоимости тарифа.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что тарифы на электроэнергию для населения остаются без изменений до конца октября — 4,32 грн за кВт/ч.

В то же время, для домохозяйств с электроотоплением и домов без газоснабжения в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВтч при потреблении до 2 000 кВтч в месяц, а свыше этого объема — 4,32 грн за кВтч.

