Якими будуть тарифи на електроенергію у 2026 році: пояснення уряду

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що тариф на електроенергію для населення залишиться без змін до кінця жовтня.

Питання тарифів на електроенергію для населення у 2026 році залишається одним із ключових для українців. На тлі війни, пошкодження енергетичної інфраструктури та потреби у відновленні енергосистеми у людей зростає занепокоєння щодо можливої зміни вартості тарифу.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що тарифи на електроенергію для населення залишаються без змін до кінця жовтня — 4,32 грн за кВт⋅год.

Водночас для домогосподарств з електроопаленням та будинків без газопостачання у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт·год при споживанні до 2 000 кВт·год на місяць, а понад цей обсяг — 4,32 грн за кВт·год.

