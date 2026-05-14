Ветеранський бізнес отримав пільги на реєстрацію патентів, торговельних марок і винаходів

Кабінет Міністрів змінив порядок сплати зборів у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Зокрема, уряд збільшив знижку на подання заявок в електронній формі та запровадив пільгові умови сплати зборів для суб’єктів ветеранського підприємництва.

Відтепер за подання заявки на об’єкт інтелектуальної власності в електронній формі для всіх об’єктів застосовуватиметься ставка збору у розмірі 90% від установленого тарифу замість чинних 75–80%.

Також уряд визначив пільгові ставки зборів для суб’єктів ветеранського підприємництва. Зокрема, такі особи сплачуватимуть 25% установленого розміру збору у разі подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або компонування напівпровідникового виробу, а також у разі володіння відповідним патентом чи свідоцтвом.

Для заявок на торговельні марки та географічні зазначення, а також для власників відповідних свідоцтв, ставка збору для суб’єктів ветеранського підприємництва становитиме 50% установленого розміру.

Окремо врегульовано порядок сплати зборів у випадках, коли суб’єкт ветеранського підприємництва є заявником або власником прав спільно з особою, яка такого статусу не має. У такому разі за заявки на винаходи, корисні моделі, промислові зразки чи компонування напівпровідникових виробів передбачено сплату 50% установленого розміру збору, а за заявки на торговельні марки та географічні зазначення — 75%.

Крім того, Кабмін визначив механізм доплати зборів у разі зміни заявника — суб’єкта ветеранського підприємництва — на особу без такого статусу, а також у разі подальшої передачі прав на об’єкт інтелектуальної власності особі, яка не є суб’єктом ветеранського підприємництва.

Документом також встановлено порядок підтвердження статусу суб’єкта ветеранського підприємництва та передбачено, що у разі права на декілька пільг застосовуватиметься та, яка забезпечує менший розмір збору.

