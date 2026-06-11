Дождь, град и шквалы: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Фото: pravda.com.ua

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Украинский гидрометеорологический центр предупредил об ухудшении погодных условий.

Отмечается, что 12 июня ночью в западных (кроме Волынской) областях, днем в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди; днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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