Дождь, град и шквалы: украинцев предупредили об ухудшении погоды
16:04, 11 июня 2026
Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Фото: pravda.com.ua
Украинский гидрометеорологический центр предупредил об ухудшении погодных условий.
Отмечается, что 12 июня ночью в западных (кроме Волынской) областях, днем в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди; днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
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