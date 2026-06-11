Дощ, град та шквали: українців попередили про погіршення погоди

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Фото: pravda.com.ua

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Український гідрометеорологічний центр попередив про погіршення погоди.

Зазначається, що 12 червня вночі в західних (крім Волинської), вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі; вдень в Україні, крім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

Було оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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