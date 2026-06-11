Дощ, град та шквали: українців попередили про погіршення погоди
16:04, 11 червня 2026
Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Фото: pravda.com.ua
Український гідрометеорологічний центр попередив про погіршення погоди.
Зазначається, що 12 червня вночі в західних (крім Волинської), вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі; вдень в Україні, крім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с
Було оголошено I рівень небезпечності, жовтий
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
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