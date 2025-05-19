Апелляционную жалобу Владимира Луганского Апелляционная палата ВАКС рассмотрит 21 мая или уже в июле

А ВККС 11 июня рассмотрит заключение комиссии с участием членов ВККС и общественности, которое может иметь последствия для Владимира Луганского.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 19 мая отложила рассмотрение апелляционной жалобы члена ВККС Владимира Луганского на решение следственного судьи ВАКС об избрании ему меры пресечения, на другую дату.

Основанием для такого решения коллегии судей АП ВАКС стало поступление от органов досудебного расследования новых материалов за час до судебного заседания, с которыми адвокаты Владимира Луганского не успели ознакомиться должным образом.

АП ВАКС определила, что следующая попытка рассмотреть апелляционную жалобу члена ВККС состоится 21 мая в 15:30.

Однако, учитывая загруженность судей АП ВАКС и рассмотрение коллегиею других дел, вполне вероятно, что рассмотрение жалобы может состояться значительно позже – в июле.

Резервной датой для рассмотрения апелляционной жалобы Владимира Луганского определено 9 июля, время – 13:00.

Дело рассматривает коллегия судей АП ВАКС в составе: Даниила Чорненькая (докладчик), Сергей Боднар, Игорь Панаид.

Вместе с тем, напомним, что 11 июня ВККС в пленарном составе рассмотрит заключение Комиссии по проверке наличия обстоятельств, которые могут служить основанием для увольнения члена ВККС с должности.

В состав указанной Комиссии входят три члена ВККС и три представителя общественности.

Указанный вывод, с участием экспертов от общественности, ВККС пыталась рассмотреть 14 мая, однако вопрос пришлось отложить из-за отсутствия части членов Комиссии (больничные, командировки).

Содержание заключения, по информации «Судебно-юридической газеты», является негативным для Владимира Луганского.

Напомним, что 30 апреля следственный судья ВАКС избрал судье в отставке Владимиру Луганскому меру пресечения в виде залога в размере 242 240 гривен.

Члена ВККС подозревают в незаконном, по мнению НАБУ и САП, получении 15% надбавки к должностному окладу судьи за наличие научной степени доктора философии в 2015-2020 годах, а также в соответствующем незаконном получении увеличенного размера пожизненного денежного содержания судьи после выхода в отставку.

Дело в том, что полученный Владимиром Луганским в 2011 году в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) диплом доктора философии, согласно выводам Министерства образования и науки Украины, не отвечает установленным к таким документам требованиям и вообще отсутствует в каких-либо реестрах.

Всего, согласно выводам НАБУ и САП, за десять лет Владимир Луганский незаконно получил 576 тыс. гривен.

17 апреля Владимиру Луганскому было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах или в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

По мнению защиты, Владимир Луганский стал жертвой мошенничества, поскольку МАУП ввел его в заблуждение, пообещав выдать диплом доктора философии европейского образца, который признается за границей.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.