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Апеляційну скаргу Володимира Луганського Апеляційна палата ВАКС розгляне 21 травня або вже у липні

17:34, 19 травня 2025
А ВККС 11 червня розгляне висновок комісії за участю членів ВККС та громадськості, який може мати наслідки для Володимира Луганського.
Апеляційну скаргу Володимира Луганського Апеляційна палата ВАКС розгляне 21 травня або вже у липні
Фото: ВККС
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Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 19 травня відклала розгляд апеляційної скарги члена ВККС Володимира Луганського на рішення слідчого судді ВАКС стосовно обрання йому запобіжного заходу, на іншу дату.

Підставою для такого рішення колегії суддів АП ВАКС стало надходження від органів досудового розслідування нових матеріалів за годину до судового засідання, з якими  адвокати Володимира Луганського не встигли ознайомитися належним чином.

Відтак, АП ВАКС визначила, що наступна спроба розглянути апеляційну скаргу члена ВККС відбудеться 21 травня у 15:30.

Однак, враховуючи завантаженість суддів АП ВАКС та розгляд ними інших справ, цілком  ймовірно, що розгляд скарги може відбутися значно пізніше – аж у липні.

Резервною датою для розгляду апеляційної скарги Володимира Луганського визначено 9 липня, час – 13:00.

Справу розглядає колегія суддів АП ВАКС у складі: Даниїла Чорненька (доповідач), Сергій Боднар, Ігор Панаід.

Разом з тим, нагадаємо, що 11 червня ВККС у пленарному складі розгляне висновок Комісії з питань перевірки наявності обставин, які можуть бути підставою для звільнення члена ВККС з посади.  

До складу зазначеної Комісії входять три члена ВККС та три представника громадськості.

Вказаний висновок, за участю експертів від громадськості, ВККС намагалася розглянути 14 травня, однак питання довелося відкласти через відсутність частини членів Комісії (лікарняні, відрядження).

Зміст висновку, за інформацією «Судово-юридичної газети», є негативним для Володимира Луганського.

Нагадаємо, що 30 квітня слідчий суддя ВАКС обрав судді у відставці Володимиру Луганському запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242 240 гривень.

Члена ВККС підозрюють у незаконному, на думку НАБУ та САП, отриманні 15% надбавки до посадового окладу судді за наявність наукового ступеню доктора філософії у 2015-2020 роках, а також відповідне незаконне отримання збільшеного розміру довічного грошового утримання судді після виходу у відставку у 2020-2025 роках.

Справа в тому, що отриманий Володимиром Луганським у 2011 році у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП) диплом доктора філософії, згідно з висновками Міністерства освіти і науки України, не відповідає встановленим до таких документів вимогам та й взагалі відсутній у будь-яких реєстрах.

Всього, відповідно до висновків НАБУ та САП, за десять років Володимир Луганський незаконно отримав 576 тис. гривень.

17 квітня Володимиру Луганському було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах або в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

На думку захисту, Володимир Луганський став жертвою шахрайства, оскільки МАУП ввів його в оману, пообіцявши видати диплом доктора філософії європейського зразку, який визнається за кордоном.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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