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Цукерки з французькою етикеткою, але канадською душею — в США подали до суду на виробника солодощів за обман

23:32, 19 травня 2025
Позивачі стверджують, що заплатили більше за шоколадні трюфелі, вважаючи їх французькими, хоча насправді вони були виготовлені в Канаді.
Цукерки з французькою етикеткою, але канадською душею — в США подали до суду на виробника солодощів за обман
Фото: unsplash
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Американські споживачі подали колективний позов проти виробника шоколадних цукерок Truffettes de France, звинувативши його в обмані: солодощі виявились не французькими, як вказано на упаковці, а канадськими.

Суд дозволив розгляд справи продовжити, визнавши, що маркування могло ввести покупців в оману. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Дві американки — Шерон Джеймс і Патрісія Родрігес — подали позов проти компанії Chocmod USA Inc. На етикетці було написано «Truffettes de France», що буквально перекладається як «трюфелі з Франції». Насправді ж продукція компанії виготовляється в Канаді.

Позивачки стверджують: саме через таке маркування вони погодились заплатити більше — адже французьке походження асоціюється з вищою якістю та традиціями.

Позиція виробника

Компанія Chocmod намагалася закрити справу, заявивши, що:

– упаковка не містить обіцянки походження;

– споживачів не могли обдурити;

– цукерки однакові за складом незалежно від країни виготовлення;

– позивачки не зазнали жодної реальної шкоди.

Що вирішив суд

Суддя Дженніфер Терстон відкинула всі аргументи компанії та дозволила справі рухатись далі. В ухвалі йдеться, що напис «Truffettes de France» є чітким і однозначним, і може змусити споживача повірити, що трюфелі виготовлені у Франції:

«Це не розпливчастий натяк, а чітке ствердження. Споживач може цілком логічно вирішити, що це саме французький продукт», — вказала суддя.

Терстон також наголосила, що важливо не те, чи ідентичні цукерки з Канади й Франції, а те, що споживачі платять більше саме за французьке походження, пов’язане з традицією та репутацією.

«Позивачі стверджують, що заплатили б менше або взагалі не купили б продукт, якби знали справжнє походження», — зазначено в рішенні.

Також суд відхилив аргументи Chocmod щодо безпідставності вимог про збагачення, заявивши, що компанія отримала кошти за товар, цінність якого була перебільшена через некоректне маркування.

Що далі

Справу буде розглянуто по суті, адже на цьому етапі суд лише перевіряв, чи є підстави для її припинення. Тепер сторона позивачів має можливість довести свої претензії в судовому процесі.

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суд США позов продукти

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