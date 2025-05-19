Практика судів
  1. В Україні

Працівник моргу з Малина, який вкрав обручку з тіла військового, отримав 5 років ув’язнення

23:14, 19 травня 2025
Чоловік зняв золоту прикрасу з тіла загиблого захисника та здав її до ломбарду.
Працівник моргу з Малина, який вкрав обручку з тіла військового, отримав 5 років ув’язнення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Житомирщині 49-річний працівник моргу, який вкрав обручку загиблого військового, отримав 5 років ув’язнення. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Як відомо, у січні 2025 року медичний брат, готуючи тіло загиблого військовослужбовця з Коростенського району до передачі родині для поховання, зняв із його руки золоту обручку. Цього ж дня він здав прикрасу до місцевого ломбарду, отримавши за неї 3900 гривень.

Відсутність обручки помітила дружина загиблого вже після проведення поховального обряду, після чого звернулася до правоохоронних органів.

У ході досудового розслідування встановлено ще два випадки аналогічних злочинних дій з боку медичного брата.

За результатами розгляду справи, Малинський районний суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На даний час вирок ще не набрав законної сили, оскільки триває строк на його апеляційне оскарження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові Житомир вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет рекомендував парламенту прийняти закон про захист бджіл

Верховна Рада розгляне законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл.

Катерина Черногоренко заявила, що рік роботи Резерв+ довів, що застосунок дозволив зекономити «тисячі годин і нервів»

Сьогодні важко уявити, як мільйони українців могли б оновити дані, не стоячи в чергах, не паралізуючи ТЦК – Черногоренко про рік роботи Резерв+.

Апеляційну скаргу Володимира Луганського Апеляційна палата ВАКС розгляне 21 травня або вже у липні

А ВККС 11 червня розгляне висновок комісії за участю членів ВККС та громадськості, який може мати наслідки для Володимира Луганського.

Обмежено придатні, які звернулися до ТЦК із заявою про відстрочку, будуть направлені на ВЛК до рішення комісії

Військовозобов’язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією направляються для проходження медогляду для визначення придатності.

Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду через немотивованість висновків щодо належності об’єкта до культурної спадщини

Позов прокурора було мотивовано тим, що відповідач, набувши у власність цей об’єкт, не вчинив дій для укладення охоронного договору, чим порушив вимоги законодавства.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді