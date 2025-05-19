Працівник моргу з Малина, який вкрав обручку з тіла військового, отримав 5 років ув’язнення

Чоловік зняв золоту прикрасу з тіла загиблого захисника та здав її до ломбарду.

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На Житомирщині 49-річний працівник моргу, який вкрав обручку загиблого військового, отримав 5 років ув’язнення. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Як відомо, у січні 2025 року медичний брат, готуючи тіло загиблого військовослужбовця з Коростенського району до передачі родині для поховання, зняв із його руки золоту обручку. Цього ж дня він здав прикрасу до місцевого ломбарду, отримавши за неї 3900 гривень.

Відсутність обручки помітила дружина загиблого вже після проведення поховального обряду, після чого звернулася до правоохоронних органів.

У ході досудового розслідування встановлено ще два випадки аналогічних злочинних дій з боку медичного брата.

За результатами розгляду справи, Малинський районний суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На даний час вирок ще не набрав законної сили, оскільки триває строк на його апеляційне оскарження.

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