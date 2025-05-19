Работник морга из Малина, укравший обручальное кольцо из тела военного, получил 5 лет заключения

В Житомирской области 49-летний сотрудник морга, укравший обручальное кольцо с тела погибшего военнослужащего, приговорён к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
Как известно, в январе 2025 года медицинский брат, подготавливая тело погибшего военного из Коростенского района к передаче семье для захоронения, снял с его руки золотое кольцо. В тот же день он сдал украшение в местный ломбард и получил за него 3900 гривен.
Отсутствие кольца обнаружила жена погибшего уже после похоронной церемонии и обратилась в полицию.
В ходе досудебного расследования было установлено ещё два аналогичных преступных эпизода со стороны того же медика.
По результатам рассмотрения дела Малинский районный суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
На данный момент приговор не вступил в законную силу, так как продолжается срок на его апелляционное обжалование.
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