Налоговая объясняет, какие льготы по уплате земельного налога установлены для физических лиц

Налоговая напоминает, кто освобождается от уплаты земельного налога.

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Налоговая служба в Одесской области объясняет, какие льготы по уплате земельного налога установлены для физических лиц.

Указывается, что льготы по уплате земельного налога для физических лиц приведены в ст. 281 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

Так, согласно п. 281.1 ст. 281 НКУ от уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие трёх и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту); ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты»; физические лица, признанные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Согласно п. 281.2 ст. 281 НКУ освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц п. 281.1 ст. 281 НКУ, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм: для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров; для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в сёлах – не более 0,25 гектара, в посёлках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара; для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара; для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара; для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвёртой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паёв) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паёв) в аренду плательщику единого налога четвёртой группы.

Пунктом 281.4 ст. 281 НКУ определено, что если физическое лицо, указанное в п. 281.1 ст. 281 НКУ, по состоянию на 1 января текущего года владеет несколькими земельными участками одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм, определённых п. 281.2 ст. 281 НКУ, такое лицо до 1 мая текущего года подаёт письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном выборе/изменении земельных участков для применения льготы (далее – заявление о применении льготы).

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с базового налогового (отчётного) периода, в котором подано такое заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.

В случае подачи физическим лицом, которое по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, заявления о применении льготы после 01 мая текущего года, льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с следующего налогового (отчётного) периода.

Согласно п. 281.5 ст. 281 НКУ, если право на льготу у физического лица, которое владеет несколькими земельными участками одного вида использования, возникает в течение календарного года и/или физическое лицо, указанное в п. 281.1 ст. 281 НКУ, приобретает право собственности на земельный участок/земельные участки одного вида использования, такое лицо подаёт заявление о применении льготы в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка в течение 30 календарных дней со дня приобретения такого права на льготу и/или права собственности.

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с учётом требований п. 284.2 ст. 284 НКУ и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.

В случае несоблюдения физическим лицом требований абзаца первого п. 281.5 ст. 281 НКУ льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с следующего налогового (отчётного) периода.

Базовым налоговым (отчётным) периодом для платы за землю является календарный год.

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