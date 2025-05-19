Украина внедряет инновации из Южной Кореи – дороги станут экологичнее

Агентство восстановления подписало меморандум с южнокорейской компанией SG по внедрению экотехнологий в дорожное строительство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное агентство восстановления Украины заключило меморандум о сотрудничестве с компанией SG - ведущим производителем асфальтобетона из Южной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Как отметил председатель Агентства восстановления Сергей Сухомлин, украинская сторона планирует перенять 10-летний корейский опыт и внедрить экологическую технологию EcoSteel Ascon.

«Это экологическая технология асфальтового покрытия, которая повышает долговечность дорожного полотна благодаря использованию побочного продукта металлургии - шлака», - подчеркнул Сухомлин, комментируя преимущества новой технологии.

EcoSteel Ascon - это современная экологическая технология создания асфальтового покрытия, предусматривающая использование шлака - побочного продукта металлургии. Благодаря этому удается не только повысить долговечность дорожного полотна, но и уменьшить влияние на окружающую среду.

Согласно договоренности, стороны планируют обмен технологиями и реализацию совместных инфраструктурных проектов в Украине. В частности, речь идет об автомобильной дороге Р-55, которая проходит через Одесскую и Николаевскую области.

Меморандум является частью стратегии Украины по использованию инновационных и экологически безопасных решений в сфере восстановления инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.