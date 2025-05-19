Україна впроваджує інновації з Південної Кореї – дороги стануть екологічнішими

Агентство відновлення підписало меморандум із південнокорейською компанією SG щодо впровадження екотехнологій у дорожнє будівництво.

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Державне агентство відновлення України уклало меморандум про співпрацю з компанією SG — провідним виробником асфальтобетону з Південної Кореї. Про це повідомила пресслужба агентства.

Як зазначив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, українська сторона планує перейняти 10-річний корейський досвід і впровадити екологічну технологію EcoSteel Ascon.

«Це екологічна технологія асфальтового покриття, яка підвищує довговічність дорожнього полотна завдяки використанню побічного продукту металургії — шлаку», — підкреслив Сухомлин, коментуючи переваги нової технології.

EcoSteel Ascon — це сучасна екологічна технологія створення асфальтового покриття, що передбачає використання шлаку — побічного продукту металургії. Завдяки цьому вдається не лише підвищити довговічність дорожнього полотна, а й зменшити вплив на довкілля.

Згідно з домовленістю, сторони планують обмін технологіями та реалізацію спільних інфраструктурних проєктів в Україні. Зокрема, йдеться про автомобільну дорогу Р-55, яка проходить через Одеську та Миколаївську області.

Меморандум є частиною стратегії України щодо використання інноваційних та екологічно безпечних рішень у сфері відновлення інфраструктури.

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