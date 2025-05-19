У Британії чоловік підробив диплом юриста, щоб працювати у юридичних фірмах

Він влаштувався на кілька робіт, заробив £10 тисяч, але зрештою опинився на лаві підсудних за шахрайство з документами.

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У Великій Британії 24-річний Адитья Рай, який видавав себе за дипломованого юриста, отримав 20 місяців позбавлення волі умовно за шахрайство. Його засудили за використання фальшивого диплому з права, підроблених посвідчень особи та неправдивого резюме для працевлаштування у кількох юридичних компаніях. Про це повідомляє The Law Society Gazette.

Що сталося

Рай, який також користувався вигаданим ім’ям Алі Раян, підробив документи про освіту та фальсифікував водійські права Великої Британії та Ірландії. З їх допомогою йому вдалося влаштуватися на роботу в юридичні фірми у Глостерширі та на посаду внутрішнього юрисконсульта в Брістолі.

За короткий період, працюючи на цих посадах, він отримав загалом близько 10 тисяч фунтів стерлінгів. Однак з однієї фірми Рай звільнився сам, а з іншої був звільнений після перевірки рекомендацій.

Судовий процес

Суд у Глостері визнав чоловіка винним за трьома епізодами шахрайства, зберігання фальшивих документів і намір використання підроблених посвідчень. У березні він повністю визнав провину, включно з підробкою ірландського посвідчення водія. Ще два випадки шахрайства були враховані додатково.

Суддя під час оголошення вироку зазначив: «Ви нечесна людина, яка навмисно вводила роботодавців в оману щодо своїх навичок і досвіду».

Окрім умовного терміну, Рай також отримав зобов’язання виконати 200 годин громадських робіт.

Розслідування

Під час обшуку у 2022 році поліція вилучила його ноутбук, на якому знайшли фальшиві документи. Арешт відбувся після того, як Рай не з’явився на судове засідання і був затриманий у порту з підробленим ірландським посвідченням на ім’я Алі Раян. Його особу встановили за татуюваннями.

Правоохоронці зазначили, що для повного розкриття справи знадобилося масштабне і тривале розслідування.

«Рай створив цілу мережу фальшивих імен, документів і фінансових рахунків. Він ошукав державні установи, університети, компанії та окремих осіб», — прокоментували в поліції графства Глостершир.

Що каже захист

Адвокат Рая заявив, що злочини були скоєні в період локдауну, коли обвинувачений залишився без підтримки та легального доходу. За його словами, опинившись у цьому «колі брехні», підсудний не зміг самостійно з нього вийти.

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