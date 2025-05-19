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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом – Сергій Лещенко з посиланням на телемарафон

17:11, 19 травня 2025
Трамп вже зателефонував Володимиру Зеленському.
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом – Сергій Лещенко з посиланням на телемарафон
Фото: suspilne
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Про це повідомляє радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко з посиланням на марафон «Єдині новини».

Деталей розмови наразі немає, повідомили в ефірі.

Чи буде ще одна розмова між президентами України та США після дзвінка Трампа до Путіна, наразі невідомо.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський

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