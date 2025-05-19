Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом – Сергей Лещенко со ссылкой на телемарафон

Трамп уже позвонил Владимиру Зеленскому.

Фото: suspilne

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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом сообщает советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко со ссылкой на марафон «Единые новости».

Детали разговора пока отсутствуют, сообщили в эфире.

Пока неизвестно, состоится ли еще один разговор между президентами Украины и США после звонка Трампа Путину.

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