Украинцам будут засчитывать стаж за границей для пенсии — Кабмин утвердил новый порядок

Теперь это касается и периодов работы в странах, с которыми у Украины нет соответствующих международных соглашений.

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Кабинет министров урегулировал вопрос учета периодов работы за границей при назначении пенсии по возрасту. Об этом сообщает Министерство национального единства.

В частности, правительство утвердило новый порядок, который позволяет включать официальные периоды работы за границей при определении права на пенсионное обеспечение. Теперь это касается и тех стран, с которыми у Украины нет соответствующих международных соглашений.

Согласно новому порядку, трудовой стаж, полученный за рубежом, может быть учтён при назначении пенсии по возрасту на основании официальных документов из страны пребывания. Речь идет о выписках, справках и других документах, подтверждающих, что период работы был зафиксирован в пенсионной системе другого государства.

В случае отсутствия таких документов или недостаточной информации Пенсионный фонд Украины будет обращаться за подтверждением в компетентные органы иностранного государства через Министерство иностранных дел.

«Это решение имеет ключевое значение для определения права на пенсионное обеспечение, ведь позволяет учитывать весь период трудовой деятельности украинцев, которые официально работали за пределами страны. Таким образом, Украина признает вклад своих граждан, трудившихся за границей, сохранявших связь с Родиной и планирующих или уже вернувшихся домой», — отметил вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов.

По его словам, ранее периоды официального трудоустройства за границей учитывались только в случае наличия международного договора между Украиной и другой страной, регулирующего порядок засчета страхового стажа. Это значительно ограничивало количество граждан, которые могли претендовать на получение пенсии по возрасту после возвращения в Украину.

«Мы стремимся обеспечить справедливость в вопросах назначения и начисления пенсий украинцам. Нам важно, чтобы люди, которые трудились, имели право на пенсию. Поэтому мы меняем законодательство в ответ на вызовы времени и запросы общества, регулируем вопросы учета стажа, приобретенного за границей, внедряем изменения, которые сделают пенсионную систему более справедливой, а пенсии — достойными», — подчеркнула министр социальной политики Оксана Жолнович.