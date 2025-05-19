Все «на столе», включая вторичные санкции против РФ – Белый дом

В Белом доме не исключают введения вторичных санкций против РФ.

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения вторичных санкций против России. Об этом сообщили в Белом доме, отмечает Clash Report.

Так, 19 мая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала несколько вопросов. «Все обсуждается, включая вторичные санкции», – заявили в Белом доме.

Также там отметили, что Дональд Трамп готов к встрече с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что на данный момент встреча Трампа и Путина «не готовится».

Напомним, 19 мая в 17:00 запланирован телефонный разговор Трампа с Путиным. После этого президент США поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем – с представителями НАТО.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс перед разговором Дональда Трампа с Путиным сделал несколько заявлений. «Мы понимаем, что переговоры по поводу войны в Украине зашли в тупик. Путин, похоже, не совсем понимает, как выйти из этой войны. Если Россия не готова к диалогу, в конечном итоге США придется заявить, что это не наша война», – цитирует Джей Ди Вэнса Clash Report.