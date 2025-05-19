Все «на столі», включно зі вторинними санкціями проти РФ – Білий дім

У Білому домі не виключають введення вторинних санкцій проти РФ.

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Адміністрація Президента США Дональда Трампа не виключає можливості введення вторинних санкцій проти РФ. Про це повідомили у Білому домі, зазначає Clash Report.

Так, 19 травня прессекретар Білого дома Керолайн Левітт прокоментувала кілька питань.

«Все обговорюється, включаючи вторинні санкції», зазначили у Білому домі.

Також там зазначили, що Дональд Трамп готовий до зустрічі з Путіним.

В свою чергу, речник Кремля Пєсков заявив, що наразі зустріч Трампа та Путіина «не готується».

Нагадаємо, 19 травня о 17-00 заплановано телефонну розмову Трампа з Путіним. Після цього Президент США поговорить з Президентом України Володимиром Зеленським, а далі – з представниками НАТО.

В свою чергу, віцепрезидент США Джей Ді Венс перед розмовою Дональда Трампа з Путіним зробив кілька заяв. «Ми розуміємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в глухий кут. Путін, схоже, не зовсім розуміє, як вийти з цієї війни. Якщо Росія не готова до діалогу, зрештою США доведеться заявити, що це не наша війна», – цитує Джей Ді Венса Clash Report.

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