В Британии мужчина подделал диплом юриста, чтобы работать в юридических фирмах

Он устроился на несколько работ, заработал £10 тысяч, но в конечном итоге оказался на скамье подсудимых за мошенничество с документами.

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В Великобритании 24-летний Адитья Рай, выдававший себя за дипломированного юриста, получил 20 месяцев условного заключения за мошенничество. Его осудили за использование поддельного диплома по праву, фальшивых удостоверений личности и фиктивного резюме для трудоустройства в нескольких юридических компаниях. Об этом сообщает The Law Society Gazette.

Что произошло

Рай, также известный под вымышленным именем Али Раян, подделал документы об образовании и фальсифицировал водительские удостоверения Великобритании и Ирландии. С их помощью он устроился на работу в юридические фирмы в Глостершире и на должность корпоративного юрисконсульта в Бристоле.

За короткий период работы на этих должностях он получил в общей сложности около 10 тысяч фунтов стерлингов. Однако из одной компании он уволился сам, а из другой был уволен после проверки рекомендаций.

Судебное разбирательство

Суд в Глостере признал мужчину виновным по трём эпизодам мошенничества, хранению поддельных документов и намерению использовать фальшивые удостоверения. В марте он полностью признал свою вину, включая подделку ирландского водительского удостоверения. Ещё два случая мошенничества были учтены дополнительно.

Во время вынесения приговора судья заявил: «Вы — нечестный человек, который сознательно вводил работодателей в заблуждение относительно своих навыков и опыта».

Кроме условного срока, Рай также обязан выполнить 200 часов общественных работ.

Расследование

Во время обыска в 2022 году полиция изъяла его ноутбук, на котором были найдены поддельные документы. Арест произошёл после того, как Рай не явился в суд и был задержан в порту с фальшивым ирландским удостоверением на имя Али Раян. Его личность установили по татуировкам.

Правоохранители сообщили, что для полного раскрытия дела потребовалось масштабное и длительное расследование.

«Рай создал целую сеть фальшивых имён, документов и финансовых счетов. Он обманул государственные учреждения, университеты, компании и отдельных граждан», — прокомментировали в полиции графства Глостершир.

Что говорит защита

Адвокат Рая заявил, что преступления были совершены во время локдауна, когда обвиняемый остался без поддержки и законного дохода. По его словам, оказавшись в этом «круге лжи», подсудимый не смог самостоятельно из него выбраться.