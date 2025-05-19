Конфеты с французской этикеткой, но канадской душой — в США подали в суд на производителя сладостей за обман

Истцы утверждают, что заплатили больше за шоколадные трюфели, считая их французскими, хотя на самом деле они были изготовлены в Канаде.

Фото: unsplash

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Американские потребители подали коллективный иск против производителя шоколадных конфет Truffettes de France, обвинив его в обмане: сладости оказались не французскими, как указано на упаковке, а канадскими.

Суд разрешил продолжить рассмотрение дела, признав, что маркировка могла ввести покупателей в заблуждение. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Две американки — Шэрон Джеймс и Патрисия Родригес — подали иск против компании Chocmod USA Inc. На упаковке был надпись «Truffettes de France», что в буквальном переводе означает «трюфели из Франции». Однако на самом деле продукция компании изготавливается в Канаде.

Истцы утверждают: именно из-за такого обозначения они согласились заплатить больше — ведь французское происхождение ассоциируется с более высоким качеством и традициями.

Позиция производителя

Компания Chocmod пыталась добиться закрытия дела, заявив, что:

– упаковка не содержит обещания о стране происхождения;

– потребителей невозможно было ввести в заблуждение;

– конфеты идентичны по составу независимо от страны производства;

– истцы не понесли никакого реального ущерба.

Что решил суд

Судья Дженнифер Терстон отклонила все доводы компании и разрешила делу продвигаться дальше. В постановлении указано, что надпись «Truffettes de France» является чётким и однозначным утверждением, которое может заставить потребителя поверить, что трюфели действительно изготовлены во Франции:

«Это не расплывчатый намёк, а чёткое утверждение. Потребитель вполне логично может решить, что это именно французский продукт», — отметила судья.

Терстон также подчеркнула, что важно не то, идентичны ли конфеты из Канады и Франции, а то, что покупатели готовы платить больше именно за французское происхождение, связанное с традициями и репутацией.

«Истцы утверждают, что заплатили бы меньше или вовсе не купили бы продукт, если бы знали его настоящее происхождение», — сказано в решении.

Суд также отклонил аргументы Chocmod относительно необоснованности требований о неосновательном обогащении, указав, что компания получила деньги за товар, ценность которого была завышена из-за вводящей в заблуждение маркировки.

Что дальше

Дело будет рассмотрено по существу, поскольку на данном этапе суд лишь проверял наличие оснований для его прекращения. Теперь сторона истцов получит возможность доказать свои претензии в процессе.