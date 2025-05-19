На Київщині чоловік зберігав вдома гранати та гранатометні постріли

42-річного чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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На Київщині повідомлено про підозру чоловіку, який зберігав боєприпаси в себе вдома. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, правоохоронці викрили 42-річного жителя міста Боярка, у якого виявили вибухонебезпечні предмети. Серед вилученого правоохоронці задокументували: два корпуси ручних гранат Ф-1, два підривачі УЗРГМ-2 та два гранатометні постріли.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за незаконне придбання та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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