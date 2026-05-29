Мать просила изменить ребенку фамилию из-за возможного буллинга в Польше: дело дошло до суда

Апелляционный суд отменил изменение фамилии ребёнка, указав, что орган опеки не исследовал надлежащим образом интересы ребёнка и не учел позицию отца.

Вопрос изменения фамилии ребёнка остаётся особенно чувствительным в семейных спорах, поскольку касается не только формальных данных ребёнка, но и его личной идентичности, связи с родителями и реализации принципа наилучших интересов ребёнка. Такие споры особенно обостряются после развода родителей и переезда ребёнка за границу.

В деле №369/10819/25 от 16 апреля 2026 года Киевский апелляционный суд рассмотрел спор относительно законности решения исполнительного комитета об изменении фамилии малолетнего ребёнка. Суд исследовал, были ли соблюдены требования части 5 статьи 148 СК Украины и соответствует ли изменение фамилии наилучшим интересам ребёнка.

Обстоятельства дела

После расторжения брака между сторонами их малолетний сын проживает вместе с матерью в Республике Польша. Мать ребёнка обратилась в орган опеки с заявлением об изменении фамилии ребёнка с фамилии отца на собственную фамилию, ссылаясь на то, что транслитерация фамилии на польском языке якобы вызывает у ребёнка психологический дискомфорт и может быть причиной буллинга.

Исполнительный комитет Борщаговского сельского совета принял решение о предоставлении разрешения на изменение фамилии ребёнка. После этого в актовую запись о рождении были внесены соответствующие изменения.

Отец ребёнка обратился в суд с иском о признании решения исполнительного комитета незаконным и его отмене, а также о внесении изменений в актовую запись о рождении путём возвращения ребёнку прежней фамилии.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд отметил, что изменение фамилии ребёнка является существенным вмешательством в его личную идентичность, а следовательно, органы, уполномоченные решать такие вопросы, обязаны установить реальное, а не гипотетическое соответствие такого изменения интересам ребёнка на основании конкретных, подтверждённых обстоятельств.

Интересы ребёнка являются приоритетным и определяющим критерием для разрешения спора относительно изменения фамилии, однако такие интересы должны быть подтверждены конкретными обстоятельствами и доказательствами.

Как установлено при рассмотрении дела, единственным основанием для принятия оспариваемого Решения служили исключительно устные объяснения матери ребёнка, однако никаким образом не подкреплённые объективными, надлежащими и допустимыми доказательствами.

Из содержания Заключения Службы по делам детей усматривается, что основанием для инициирования вопроса об изменении фамилии стали утверждения матери о том, что транслитерация фамилии на польском языке якобы вызывает буллинг в отношении ребёнка. Вместе с тем никаких доказательств в подтверждение указанного материалы дела не содержат.

Таким образом, решение исполнительного комитета принято исключительно на основании субъективных утверждений одного из родителей, что является грубым нарушением принципа объективности и всесторонности при рассмотрении вопросов, касающихся интересов ребёнка.

Апелляционный суд отметил, что Решение исполнительного комитета сельского совета не содержало никакого обоснования того, каким образом изменение фамилии соответствует интересам ребёнка.

В тексте Решения отсутствует анализ доказательств, на основании которых орган пришёл к соответствующему выводу; отсутствует ссылка на конкретные обстоятельства, свидетельствующие о реальном вреде для ребёнка от ношения фамилии; отсутствует оценка позиции отца и его отношения к вопросу изменения фамилии.

Вместо этого оспариваемое Решение сводится к формальному воспроизведению просьбы матери, что по своей сути означает подмену властного решения простым согласием с позицией одной из сторон — что является недопустимым.

Суд апелляционной инстанции указал, что фамилия ребёнка — это элемент его правового статуса, и её изменение должно происходить исключительно при условиях, предусмотренных законом, с учётом всех обстоятельств дела, а не только бытовых неудобств или эмоционального восприятия.

Часть пятая статьи 148 СК Украины прямо определяет обязательный круг обстоятельств, подлежащих выяснению и оценке при решении вопроса об изменении фамилии ребёнка, а именно: выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребёнку, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о соответствии изменения фамилии интересам ребёнка.

Указанные критерии являются не рекомендациями, а законодательно установленным процедурным требованием, несоблюдение которого свидетельствует о незаконности принятого решения.

Однако ни один из этих критериев ни Службой по делам детей, ни исполнительным комитетом исследован не был.

В частности, остались без внимания:

характер и качество отношений ребёнка с отцом;

уровень вовлечённости отца в процесс воспитания;

отношение самого ребёнка к фамилии отца и к отцу как таковому;

наличие или отсутствие у ребёнка устойчивой психологической привязанности к собственной идентичности, частью которой является фамилия.

Апелляционный суд отметил, что подмена комплексного анализа обстоятельств дела, предусмотренного законом, односторонним субъективным утверждением одной из сторон является грубым нарушением требований ч. 5 ст. 148 СК Украины.

Суд также указал, что заключение Службы по делам детей само по себе содержало рекомендацию «выслушать обоих родителей и ребёнка для принятия объективного решения». То есть можно прийти к выводу, что орган, готовивший Заключение, осознавал невозможность решения вопроса без предварительного заслушивания отца ребёнка.

Несмотря на это, исполнительный комитет сельского совета принял оспариваемое Решение, фактически игнорируя собственную рекомендацию органа опеки.

По мнению коллегии судей апелляционного суда, оспариваемое Решение исполнительного комитета Борщаговского сельского совета принято с нарушением требований ч. 5 ст. 148 СК Украины, без надлежащего исследования обстоятельств дела, без надлежащего обоснования интересов ребёнка и на основании исключительно субъективных, ничем не подтверждённых утверждений одного из родителей.

Таким образом, Киевский апелляционный суд пришёл к выводу, что орган опеки и попечительства при решении вопроса об изменении фамилии ребёнка обязан полно и всесторонне исследовать все обстоятельства, предусмотренные частью 5 статьи 148 СК Украины, учесть позицию обоих родителей и предоставить надлежащее обоснование того, каким образом изменение фамилии соответствует интересам ребёнка.

Отсутствие надлежащих доказательств, формальный подход и принятие решения исключительно на основании субъективных утверждений одного из родителей являются основанием для признания такого решения незаконным.

