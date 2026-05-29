Мати просила змінити дитині прізвище через можливий булінг у Польщі: справа опинилася в суді

Апеляційний суд скасував зміну прізвища дитини, вказавши, що орган опіки не дослідив належним чином інтереси дитини та не врахував позицію батька.

Питання зміни прізвища дитини залишається особливо чутливим у сімейних спорах, адже стосується не лише формальних даних дитини, а й її особистої ідентичності, зв’язку з батьками та реалізації принципу найкращих інтересів дитини. Такі спори особливо загострюються після розлучення батьків та переїзду дитини за кордон.

У справі №369/10819/25 від 16 квітня 2026 року Київський апеляційний суд розглянув спір щодо законності рішення виконавчого комітету про зміну прізвища малолітньої дитини. Суд досліджував, чи були дотримані вимоги частини 5 статті 148 СК України та чи відповідає зміна прізвища найкращим інтересам дитини.

Обставини справи

Після розірвання шлюбу між сторонами їхній малолітній син проживає разом із матір’ю у Республіці Польща. Мати дитини звернулася до органу опіки із заявою про зміну прізвища дитини з прізвища батька на власне прізвище, посилаючись на те, що транслітерація прізвища у польській мові нібито викликає у дитини психологічний дискомфорт та може бути причиною булінгу.

Виконавчий комітет Борщагівської сільської ради ухвалив рішення про надання дозволу на зміну прізвища дитини. Після цього до актового запису про народження були внесені відповідні зміни.

Батько дитини звернувся до суду з позовом про визнання рішення виконавчого комітету незаконним та його скасування, а також про внесення змін до актового запису про народження шляхом повернення дитині попереднього прізвища.

Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив, однак апеляційний суд скасував це рішення та задовольнив позов.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд зазначив, що зміна прізвища дитини є суттєвим втручанням у її особисту ідентичність, а отже, органи, уповноважені вирішувати такі питання, зобов`язані встановити реальну, а не гіпотетичну відповідність такої зміни інтересам дитини на підставі конкретних, підтверджених обставин.

Інтереси дитини є пріоритетним і визначальним критерієм для вирішення спору щодо зміни прізвища, однак такі інтереси мають бути підтверджені конкретними обставинами та доказами.

Як встановлено при розгляді справи, єдиною підставою для прийняття оскаржуваного Рішення слугували виключно усні пояснення матері дитини, проте жодним чином не підкріплені об`єктивними, належними та допустимими доказами.

Зі змісту Висновку Служби у справах дітей вбачається, що підставою для ініціювання питання зміни прізвища стали твердження матері про те, що транслітерація прізвища у польській мові нібито спричиняє булінг щодо дитини. Водночас жодних доказів на підтвердження зазначеного матеріали справи не містять.

Таким чином, рішення виконавчого комітету прийнято виключно на підставі суб'єктивних тверджень одного з батьків, що є грубим порушенням принципу об'єктивності та всебічності при розгляді питань, що стосуються інтересів дитини.

Апеляційний суд зазначив, що Рішення виконавчого комітету сільської ради не містили жодного обґрунтування того, яким чином зміна прізвища відповідає інтересам дитини.

У тексті Рішення відсутній аналіз доказів, на підставі яких орган дійшов відповідного висновку; відсутнє посилання на конкретні обставини, що свідчили б про реальну шкоду для дитини від носіння прізвища; відсутня оцінка позиції батька та його ставлення до питання зміни прізвища.

Натомість оскаржуване Рішення зводиться до формального відтворення прохання матері, що за своєю суттю означає підміну владного рішення простим погодженням із позицією однієї зі сторін — що є неприпустимим.

Суд апеляційної інстанції вказав, що прізвище дитини — це елемент її правового статусу, і його зміна має відбуватися виключно за умов, передбачених законом, з урахуванням усіх обставин справи, а не лише побутових незручностей чи емоційного сприйняття.

Частина п'ята статті 148 СК України прямо визначає обов'язкове коло обставин, що підлягають з'ясуванню та оцінці при вирішенні питання про зміну прізвища дитини, а саме: виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Зазначені критерії є не рекомендаціями, а є законодавчо встановленою процедурною вимогою, недотримання якої свідчить про незаконність прийнятого рішення.

Проте жоден із цих критеріїв ні Службою у справах дітей, ні виконавчим комітетом досліджений не був.

Зокрема, залишились поза увагою:

характер та якість стосунків дитини з батьком;

рівень залученості батька до виховного процесу;

ставлення самої дитини до прізвища батька та до батька як такого;

наявність чи відсутність у дитини стійкої психологічної прив'язаності до власної ідентичності, частиною якої є прізвище.

Апеляційний суд зазначив, що підміна комплексного аналізу обставин справи, передбаченого законом, одностороннім суб'єктивним твердженням однієї зі сторін є грубим порушенням вимог ч. 5 ст. 148 СК України.

Суд також вказав, що висновок Служби у справах дітей року сам по собі містив рекомендацію «вислухати обох батьків та дитину для прийняття об'єктивного рішення». Тобто, можна дійти висновку, що орган, який готував Висновок, усвідомлював неможливість вирішення питання без попереднього заслуховування батька дитини.

Попри це, виконавчий комітет сільської ради прийняв оскаржуване Рішення, фактично ігноруючи власну рекомендацію органу опіки.

На думку колегії суддів апеляційного суду, оскаржуване Рішення виконавчого комітету Борщагівської сільської ради прийнято з порушенням вимог ч. 5 ст. 148 СК України, без належного дослідження обставин справи, без належного обґрунтування інтересів дитини та на підставі виключно суб`єктивних, нічим не підтверджених тверджень одного з батьків.

Таким чином, Київський апеляційний суд дійшов висновку, що орган опіки та піклування при вирішенні питання про зміну прізвища дитини зобов’язаний повно та всебічно дослідити всі обставини, передбачені частиною 5 статті 148 СК України, врахувати позицію обох батьків та надати належне обґрунтування того, яким чином зміна прізвища відповідає інтересам дитини.

Відсутність належних доказів, формальний підхід та ухвалення рішення виключно на підставі суб’єктивних тверджень одного з батьків є підставою для визнання такого рішення незаконним.

