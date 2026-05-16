Зміна прізвища дитини її батьками: які документи необхідно подати

07:36, 16 травня 2026
Прізвище дитині присвоюється під час державної реєстрації народження органами державної реєстрації актів цивільного стану.
Відповідно до статті 145 Сімейного кодексу України прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Дитині можуть присвоїти подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ. Якщо ж виникає спір між батьками, то його можна вирішити, звернувшись до органу опіки та піклування або ж до суду. Про це нагадало Управління державної реєстрації КМУ МЮУ.

Підстави для змін визначені статтею 148 Кодексу, а саме:

  • У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. Якщо ж дитина досягла семи років, то прізвище змінюється за її згодою.
  • У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.
  • За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.

Які документи необхідно подати?

Для внесення змін до актових записів цивільного стану потрібно подати:

  • заяву про зміну прізвища малолітньої дитини;
  • паспорт;
  • свідоцтво про народження;
  • інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті.

Внесення змін до актових записів цивільного стану, які складено органами державної реєстрації актів цивільного стану України, проводиться відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають за кордоном, можуть подавати заяву до дипломатичного представництва або консульської установи України.

