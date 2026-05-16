Изменение фамилии ребенка его родителями: какие документы необходимо подать

Фамилия ребенку присваивается при государственной регистрации рождения органами государственной регистрации актов гражданского состояния.

В соответствии со статьей 145 Семейного кодекса Украины фамилия ребенка определяется по фамилии родителей. Если мать и отец имеют разные фамилии, фамилия ребенка определяется по их согласию. Ребенку могут присвоить двойную фамилию, образованную путем соединения их фамилий. Если же между родителями возникает спор, его можно решить, обратившись в орган опеки и попечительства или в суд. Об этом напомнило Управление государственной регистрации КГУ МЮУ.

Основания для изменений определены статьей 148 Кодекса, а именно:

В случае изменения фамилии обоими родителями изменяется фамилия ребенка, не достигшего семи лет. Если же ребенок достиг семи лет, то фамилия изменяется с его согласия.

В случае изменения фамилии одного из родителей фамилия ребенка может быть изменена по согласию обоих родителей и по согласию ребенка, достигшего семи лет.

По заявлению родителей или одного из них, если второй умер, объявлен умершим, признан недееспособным или безвестно отсутствующим, ребенку, не достигшему четырнадцати лет и которому при регистрации рождения присвоена фамилия одного из родителей, может быть изменена фамилия на фамилию второго из родителей.

Какие документы необходимо подать?

Для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния необходимо подать:

заявление об изменении фамилии малолетнего ребенка;

паспорт;

свидетельство о рождении;

другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу.

Внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, составленные органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины, проводится отделами государственной регистрации актов гражданского состояния межрегионального управления Министерства юстиции Украины. Граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, проживающие за границей, могут подавать заявление в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

