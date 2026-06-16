У Харкові 4-річний хлопчик помер після падіння з вікна – начальницю служби у справах дітей підозрюють у службовій недбалості

Слідство вважає, що службова недбалість призвела до того, що дитина залишалася в небезпечних умовах, після чого загинула.

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У Харкові прокурори повідомили про підозру начальниці районної служби у справах дітей у службовій недбалості, яка спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України). Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиця тривалий час не реагувала належним чином на повідомлення про загрозу життю та здоров’ю 4-річного хлопчика, який у травні 2026 року випав із вікна квартири на четвертому поверсі та помер від отриманих травм.

Раніше у цьому кримінальному провадженні підозру вже отримала мати дитини.

Слідство встановило, що родина перебувала під наглядом соціальних служб із червня 2023 року. Тоді хлопчика вилучили у матері біля сміттєзвалища, де вона разом із співмешканцем збирала картон. У дитини зафіксували гематому на голові та пахову грижу.

Попри це, а також відсутність стабільного доходу в сім’ї та нездатність матері забезпечити належний догляд, уже через місяць посадовиця ініціювала повернення дитини матері. При цьому, за даними слідства, вона не поінформувала комісію про тілесні ушкодження та не забезпечила встановлення причин їх виникнення.

Надалі до служби надходили нові сигнали про небезпеку. Медичні працівники повідомляли про необхідність термінового оперативного втручання для дитини, соціальні працівники фіксували неналежний догляд, невиконання медичних рекомендацій, відсутність щеплень і продуктів харчування в домі. Також зазначалося, що мати припинила контакти із соціальними службами.

Попри це, посадовиця не ініціювала негайного вилучення дитини з небезпечного середовища та не вжила інших заходів захисту. Згодом вона фактично перестала контролювати виконання індивідуального плану соціального захисту, а з початку 2024 року обмежилася формальними запитами до поліції, втративши реальний зв’язок із сім’єю.

Через таку бездіяльність служба не мала актуальної інформації про умови проживання дітей у родині. Зокрема, посадовиця не була поінформована про народження ще однієї дитини, яка також могла перебувати в небезпеці.

Слідство вважає, що за належного виконання службових обов’язків та своєчасного вилучення дитини з небезпечних умов її загибелі можна було б уникнути.

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