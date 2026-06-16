В Харькове 4-летний мальчик скончался после падения из окна — начальницу службы по делам детей подозревают в служебной халатности

Следствие считает, что служебная халатность привела к тому, что ребенок оставался в опасных условиях, в результате чего погиб.

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В Харькове прокуроры сообщили о подозрении начальнице районной службы по делам детей в служебной халатности, повлекшей гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, чиновница длительное время не реагировала должным образом на сообщения об угрозе жизни и здоровью 4-летнего мальчика, который в мае 2026 года выпал из окна квартиры на четвертом этаже и скончался от полученных травм.

Ранее в этом уголовном производстве подозрение уже получила мать ребенка.

Следствие установило, что семья находилась под надзором социальных служб с июня 2023 года. Тогда мальчика изъяли у матери возле мусорной свалки, где она вместе с сожителем собирала картон. У ребенка зафиксировали гематому на голове и паховую грыжу.

Несмотря на это, а также отсутствие стабильного дохода в семье и неспособность матери обеспечить надлежащий уход, уже через месяц сотрудница инициировала возвращение ребенка матери. При этом, по данным следствия, она не проинформировала комиссию о телесных повреждениях и не обеспечила установление причин их возникновения.

В дальнейшем в службу поступали новые сигналы об опасности. Медицинские работники сообщали о необходимости срочного оперативного вмешательства для ребенка, социальные работники фиксировали ненадлежащий уход, невыполнение медицинских рекомендаций, отсутствие прививок и продуктов питания в доме. Также отмечалось, что мать прекратила контакты с социальными службами.

Несмотря на это, сотрудница не инициировала немедленное изъятие ребенка из опасной среды и не приняла других мер защиты. Впоследствии она фактически перестала контролировать выполнение индивидуального плана социальной защиты, а с начала 2024 года ограничилась формальными запросами в полицию, утратив реальную связь с семьей.

Из-за такой бездеятельности служба не располагала актуальной информацией об условиях проживания детей в семье. В частности, должностное лицо не было проинформировано о рождении еще одного ребенка, который также мог находиться в опасности.

Следствие считает, что при надлежащем исполнении служебных обязанностей и своевременном изъятии ребенка из опасных условий его гибели можно было бы избежать.

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