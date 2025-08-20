Мошенники под видом волонтеров: Киберполиция объяснила, как распознать, чтобы не стать жертвой

22:18, 20 августа 2025
Киберполиция рассказала, как распознать псевдоволонтеров и не стать жертвой.
С началом полномасштабного вторжения в Украине выросла волонтерская активность. Вместе с этим активизировались и мошенники, которые маскируются под военных, священнослужителей или настоящих волонтеров. Они собирают деньги якобы для ВСУ или раненых бойцов, но на самом деле присваивают средства.
Киберполиция объяснила, как действуют мошенники
- крадут тексты публикаций и фото настоящих волонтеров;
- создают фейковые аккаунты;
- указывают свои счета для сборов;
- используют манипулятивные тексты для эмоционального давления.
Реальный случай
В 2024 году полиция разоблачила мужчину, который выдавал себя за благотворителя. Он публиковал в соцсетях фейковые сборы, используя фото реальной военнослужащей и девушки с ампутацией конечностей, пострадавшей еще до войны. Злоумышленник утверждал, что это один и тот же человек — раненая военная, и просил деньги на ее лечение. Мошенник обманул людей почти на 300 тыс. грн.
Как распознать фейковых волонтеров?
- нет конкретной информации о сборе: для кого, что покупается, какая сумма нужна;
- отсутствуют отчеты (фото, видео, документы);
- текст построен на эмоциональных манипуляциях;
- странные шрифты, много эмодзи или замененные буквы;
- страница выглядит безлико, часто без групповых фото.
Как проверить сбор?
- просите отчеты за предыдущие сборы;
- проверьте, сотрудничают ли волонтеры с известными организациями или публичными лицами;
- найдите отзывы и упоминания об их деятельности в медиа;
- используйте поиск изображений в Google, чтобы выявить украденные фото;
- проверьте подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, выдавшей документ. Если речь идет о частном лице, стоит выяснить, почему оно не зарегистрировано как волонтер.
