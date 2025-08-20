Мошенники под видом волонтеров: Киберполиция объяснила, как распознать, чтобы не стать жертвой

Киберполиция рассказала, как распознать псевдоволонтеров и не стать жертвой.

С началом полномасштабного вторжения в Украине выросла волонтерская активность. Вместе с этим активизировались и мошенники, которые маскируются под военных, священнослужителей или настоящих волонтеров. Они собирают деньги якобы для ВСУ или раненых бойцов, но на самом деле присваивают средства.

Киберполиция объяснила, как действуют мошенники

крадут тексты публикаций и фото настоящих волонтеров;

создают фейковые аккаунты;

указывают свои счета для сборов;

используют манипулятивные тексты для эмоционального давления.

Реальный случай

В 2024 году полиция разоблачила мужчину, который выдавал себя за благотворителя. Он публиковал в соцсетях фейковые сборы, используя фото реальной военнослужащей и девушки с ампутацией конечностей, пострадавшей еще до войны. Злоумышленник утверждал, что это один и тот же человек — раненая военная, и просил деньги на ее лечение. Мошенник обманул людей почти на 300 тыс. грн.

Как распознать фейковых волонтеров?

нет конкретной информации о сборе: для кого, что покупается, какая сумма нужна;

отсутствуют отчеты (фото, видео, документы);

текст построен на эмоциональных манипуляциях;

странные шрифты, много эмодзи или замененные буквы;

страница выглядит безлико, часто без групповых фото.

Как проверить сбор?

просите отчеты за предыдущие сборы;

проверьте, сотрудничают ли волонтеры с известными организациями или публичными лицами;

найдите отзывы и упоминания об их деятельности в медиа;

используйте поиск изображений в Google, чтобы выявить украденные фото;

проверьте подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, выдавшей документ. Если речь идет о частном лице, стоит выяснить, почему оно не зарегистрировано как волонтер.

