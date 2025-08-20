Практика судов
  1. В Украине

Мошенники под видом волонтеров: Киберполиция объяснила, как распознать, чтобы не стать жертвой

22:18, 20 августа 2025
Киберполиция рассказала, как распознать псевдоволонтеров и не стать жертвой.
Мошенники под видом волонтеров: Киберполиция объяснила, как распознать, чтобы не стать жертвой
С началом полномасштабного вторжения в Украине выросла волонтерская активность. Вместе с этим активизировались и мошенники, которые маскируются под военных, священнослужителей или настоящих волонтеров. Они собирают деньги якобы для ВСУ или раненых бойцов, но на самом деле присваивают средства.

Киберполиция объяснила, как действуют мошенники

  • крадут тексты публикаций и фото настоящих волонтеров;
  • создают фейковые аккаунты;
  • указывают свои счета для сборов;
  • используют манипулятивные тексты для эмоционального давления.

Реальный случай

В 2024 году полиция разоблачила мужчину, который выдавал себя за благотворителя. Он публиковал в соцсетях фейковые сборы, используя фото реальной военнослужащей и девушки с ампутацией конечностей, пострадавшей еще до войны. Злоумышленник утверждал, что это один и тот же человек — раненая военная, и просил деньги на ее лечение. Мошенник обманул людей почти на 300 тыс. грн.

Как распознать фейковых волонтеров?

  • нет конкретной информации о сборе: для кого, что покупается, какая сумма нужна;
  • отсутствуют отчеты (фото, видео, документы);
  • текст построен на эмоциональных манипуляциях;
  • странные шрифты, много эмодзи или замененные буквы;
  • страница выглядит безлико, часто без групповых фото.

Как проверить сбор?

  • просите отчеты за предыдущие сборы;
  • проверьте, сотрудничают ли волонтеры с известными организациями или публичными лицами;
  • найдите отзывы и упоминания об их деятельности в медиа;
  • используйте поиск изображений в Google, чтобы выявить украденные фото;
  • проверьте подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, выдавшей документ. Если речь идет о частном лице, стоит выяснить, почему оно не зарегистрировано как волонтер.

полиция киберпреступность

