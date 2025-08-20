Практика судів
Шахраї під виглядом волонтерів: Кіберполіція пояснила, як розпізнати, щоб не стати жертвою

22:18, 20 серпня 2025
Кіберполіція розповіла, як розпізнати псевдоволонтерів і не стати жертвою.
Шахраї під виглядом волонтерів: Кіберполіція пояснила, як розпізнати, щоб не стати жертвою
З початком повномасштабного вторгнення в Україні зросла хвиля волонтерства. Разом із цим активізувалися й шахраї, які маскуються під військових, священнослужителів чи справжніх волонтерів. Вони збирають гроші нібито для ЗСУ або поранених бійців, але насправді привласнюють кошти.

Кіберполіція пояснила, як діють шахраї

  • крадуть тексти публікацій і фото справжніх волонтерів;
  • створюють фейкові акаунти;
  • вказують власні рахунки для зборів;
  • використовують маніпулятивні тексти для емоційного тиску.

Реальний випадок

У 2024 році поліція викрила чоловіка, який видавав себе за благодійника. Він публікував у соцмережах фейкові збори, використовуючи фото реальної військової та дівчини з ампутацією кінцівок, яка постраждала ще до війни. Зловмисник стверджував, що це одна й та сама людина — поранена військова, і просив гроші на її лікування. Шахрай ошукав людей майже на 300 тис. грн.

Як розпізнати фейкових волонтерів?

  • немає конкретної інформації про збір: для кого, що купується, яка сума потрібна;
  • відсутні звіти (фото, відео, документи);
  • текст побудований на емоційних маніпуляціях;
  • дивні шрифти, багато емодзі чи замінені літери;
  • сторінка виглядає безособово, без групових фото.

Як перевірити збір?

  • просіть звіти за попередні збори;
  • перевірте, чи співпрацюють волонтери з відомими організаціями чи публічними особами;
  • пошукайте відгуки та згадки про їхню діяльність у медіа;
  • скористайтеся пошуком зображень у Google, аби виявити вкрадені фото;

перевірте справжність посвідчення волонтера, зв’язавшись з організацією, яка видала документ. Якщо йдеться про приватну особу, то слід дізнатися, чому вона не зареєстрована як волонтер.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

