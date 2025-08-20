Шахраї під виглядом волонтерів: Кіберполіція пояснила, як розпізнати, щоб не стати жертвою

З початком повномасштабного вторгнення в Україні зросла хвиля волонтерства. Разом із цим активізувалися й шахраї, які маскуються під військових, священнослужителів чи справжніх волонтерів. Вони збирають гроші нібито для ЗСУ або поранених бійців, але насправді привласнюють кошти.
Кіберполіція пояснила, як діють шахраї
Реальний випадок
У 2024 році поліція викрила чоловіка, який видавав себе за благодійника. Він публікував у соцмережах фейкові збори, використовуючи фото реальної військової та дівчини з ампутацією кінцівок, яка постраждала ще до війни. Зловмисник стверджував, що це одна й та сама людина — поранена військова, і просив гроші на її лікування. Шахрай ошукав людей майже на 300 тис. грн.
Як розпізнати фейкових волонтерів?
Як перевірити збір?
перевірте справжність посвідчення волонтера, зв’язавшись з організацією, яка видала документ. Якщо йдеться про приватну особу, то слід дізнатися, чому вона не зареєстрована як волонтер.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.