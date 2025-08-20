Шахраї під виглядом волонтерів: Кіберполіція пояснила, як розпізнати, щоб не стати жертвою

Кіберполіція розповіла, як розпізнати псевдоволонтерів і не стати жертвою.

З початком повномасштабного вторгнення в Україні зросла хвиля волонтерства. Разом із цим активізувалися й шахраї, які маскуються під військових, священнослужителів чи справжніх волонтерів. Вони збирають гроші нібито для ЗСУ або поранених бійців, але насправді привласнюють кошти.

Кіберполіція пояснила, як діють шахраї

крадуть тексти публікацій і фото справжніх волонтерів;

створюють фейкові акаунти;

вказують власні рахунки для зборів;

використовують маніпулятивні тексти для емоційного тиску.

Реальний випадок

У 2024 році поліція викрила чоловіка, який видавав себе за благодійника. Він публікував у соцмережах фейкові збори, використовуючи фото реальної військової та дівчини з ампутацією кінцівок, яка постраждала ще до війни. Зловмисник стверджував, що це одна й та сама людина — поранена військова, і просив гроші на її лікування. Шахрай ошукав людей майже на 300 тис. грн.

Як розпізнати фейкових волонтерів?

немає конкретної інформації про збір: для кого, що купується, яка сума потрібна;

відсутні звіти (фото, відео, документи);

текст побудований на емоційних маніпуляціях;

дивні шрифти, багато емодзі чи замінені літери;

сторінка виглядає безособово, без групових фото.

Як перевірити збір?

просіть звіти за попередні збори;

перевірте, чи співпрацюють волонтери з відомими організаціями чи публічними особами;

пошукайте відгуки та згадки про їхню діяльність у медіа;

скористайтеся пошуком зображень у Google, аби виявити вкрадені фото;

перевірте справжність посвідчення волонтера, зв’язавшись з організацією, яка видала документ. Якщо йдеться про приватну особу, то слід дізнатися, чому вона не зареєстрована як волонтер.

