ТЦК отказал женщине во взятии на военный учет после отмены инвалидности: что решил суд

После отмены ранее установленной инвалидности женщина обратилась в ТЦК с заявлением о возобновлении на военном учете, однако получила отказ, который суд признал противоправным и обязал направить его на медицинское освидетельствование для решения вопроса о взятии на военный учет.

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Донецкий окружной административный суд рассмотрел дело по иску гражданки к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправным отказа в постановке на воинский учет и обязательстве совершить действия, необходимые для решения вопроса о ее взятии на воинский учет.

Суд исследовал, имеет ли право лицо, ранее исключенное с воинского учета по состоянию здоровья, быть повторно взято на воинский учет после отмены установленной ему инвалидности, а также является ли законным отказ ТЦК и СП в направлении такого лица на медицинское освидетельствование для определения годности к военной службе.

Обстоятельства дела

Истец ранее состояла на воинском учете как военнообязанная. В 2009 году ей была установлена инвалидность, в связи с чем она была исключена с воинского учета по состоянию здоровья в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент.

В феврале 2026 года решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица ранее установленная группа инвалидности была отменена. После этого гражданка обратилась в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о восстановлении на воинском учете.

В ответ ТЦК и СП сообщил, что законодательство не предусматривает восстановление на воинском учете по собственному желанию лиц, которые были исключены с него по состоянию здоровья. Вместе с тем заявительнице было разъяснено, что при наличии желания проходить службу она может заключить контракт на прохождение военной службы, что является законным способом вступления в ряды Вооруженных Сил Украины.

В дальнейшем истец повторно обратилась к ответчику с заявлением о направлении ее на военно-врачебную комиссию для определения годности к военной службе и дальнейшего решения вопроса о взятии на воинский учет. Она также указала, что имеет медицинское образование, поскольку окончила медицинское училище по специальности «Акушерское дело» и получила квалификацию акушерки.

По мнению истца, после отмены инвалидности отсутствуют правовые основания для отказа в решении вопроса о ее постановке на воинский учет, а законодательство не содержит запрета на повторное взятие на воинский учет лиц, которые были исключены с него по состоянию здоровья.

Позиция суда

Суд отметил, что в соответствии с Конституцией Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными законом.

Проанализировав положения Закона «О воинской обязанности и военной службе», суд обратил внимание, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, по собственному заявлению берутся на воинский учет призывников.

Кроме того, закон прямо предусматривает, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

Суд подчеркнул, что истец имеет профессиональное медицинское образование, а специальное законодательство не содержит никаких ограничений относительно повторного взятия на воинский учет лиц, ранее исключенных с него по состоянию здоровья.

Выводы суда

Суд по делу № 200/2062/26 согласился с доводами истца о том, что законодательство Украины не устанавливает запрета на повторное взятие на воинский учет граждан, которые были исключены с него по состоянию здоровья, если такие обстоятельства впоследствии изменились.

Исходя из этого суд пришел к выводу, что отказ территориального центра комплектования и социальной поддержки, изложенный в письме от 25 февраля 2026 года, является противоправным.

Оценивая избранный способ защиты, суд отметил, что он соответствует принципам надлежащей и эффективной судебной защиты, сформированным в практике Верховного Суда, Конституционного Суда Украины и Европейского суда по правам человека. Судебная защита должна быть полной и обеспечивать реальное восстановление нарушенного права без необходимости повторного обращения лица в суд.

Учитывая отсутствие законодательных препятствий для решения вопроса о взятии истца на воинский учет, суд признал надлежащим способом защиты обязательство ответчика направить ее на медицинское освидетельствование для определения годности к военной службе, после чего решить вопрос о постановке на воинский учет.

В результате суд полностью удовлетворил иск, признал противоправным отказ территориального центра комплектования и социальной поддержки в постановке истца на воинский учет и обязал направить ее на медицинское освидетельствование с целью определения годности к военной службе, по результатам которого решить вопрос о взятии ее на воинский учет.

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