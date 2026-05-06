Выезд ребенка за границу 2026: перечень документов и практика ВС

Правила выезда ребёнка за границу не сводятся к формальному согласию второго родителя — решающими являются обстоятельства и надлежащие документы.

В условиях войны вопрос выезда ребенка за границу приобрел практическое и правовое значение. Массовые перемещения семей, разъединение родителей и необходимость быстрых решений обострили конфликт между формальными требованиями и реальными интересами ребенка.

Правовое регулирование выезда ребенка за границу является комплексным и объединяет нормы различных отраслей права.

Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» устанавливает общие условия пересечения границы, тогда как Правила пересечения государственной границы детализируют процедурные аспекты и перечень документов.

В соответствии с пп. 3–6 Правил пересечения государственной границы, утвержденных постановлением КМУ № 57, выезд ребенка до 16 лет в целом осуществляется с согласия обоих родителей и в их сопровождении или уполномоченных лиц.

В то же время закон предусматривает ряд исключений: выезд с одним из родителей возможен без согласия второго при наличии определенных документов (в частности свидетельства о смерти, решений суда, справки о задолженности по уплате алиментов, подтверждения статуса одинокой матери и т.п.), а также в случаях, когда место проживания ребенка определено с одним из родителей или ребенок имеет особый статус либо нуждается в лечении.

Выезд с третьими лицами допускается при нотариальном согласии родителей, а для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, действуют специальные правила в зависимости от формы их устройства.

Базовый перечень документов для выезда ребенка:

— паспорт гражданина Украины для выезда за границу (биометрический);

— свидетельство о рождении (в случае отсутствия паспорта или для подтверждения родственной связи);

— документ, подтверждающий полномочия сопровождающего лица (если ребенок едет не с родителями).

Дополнительные документы (в зависимости от обстоятельств):

— решение суда об определении места проживания ребенка;

— решение суда о предоставлении разрешения на выезд без согласия второго из родителей;

— документ о лишении родительских прав второго из родителей;

— свидетельство о смерти одного из родителей;

— справка о задолженности по уплате алиментов (как основание для выезда без согласия).

В соответствии с ч. 5 ст. 157 Семейного кодекса Украины, тот из родителей, с кем определено место проживания ребенка, имеет право самостоятельно решать вопрос его временного выезда за границу сроком до одного месяца (для лечения, обучения, отдыха и т.п.) при условии уведомления второго из родителей заказным письмом.

На срок более одного месяца такой выезд также возможен без согласия второго из родителей, если имеется задолженность по уплате алиментов (более 4 месяцев, либо более 3 месяцев — для ребенка с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями). В то же время тот из родителей, кто проживает отдельно и надлежащим образом выполняет обязанности, может инициировать выезд ребенка, обратившись за согласием; в случае его непредоставления в течение 10 дней он имеет право обратиться в суд за разрешением на выезд без согласия второго из родителей.

Следует также помнить, что базовые положения закреплены в Семейном кодексе Украины, который определяет равенство родителей в решении вопросов воспитания ребенка и вводит принцип «наилучших интересов ребенка» как определяющий.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» недавно опубликовала правила пересечения границы через Польшу, где указано, что каждый ребенок должен иметь собственный документ. В случае утраты паспорта следует обратиться в консульство для оформления удостоверения на возвращение в Украину («белого паспорта»). В случае транзита через Польшу из стран вне Шенгенской зоны при наличии «белого паспорта» или небиометрического паспорта необходимо оформить соответствующую визу в консульском учреждении Польши.

Практика Верховного Суда

В практике Верховного Суда последовательно подчеркивается, что в спорах относительно детей определяющим является принцип наилучших интересов ребенка, а не формальное соблюдение процедурных требований.

ВС по делу № 711/4569/23 указал, что в спорах о возвращении детей, которые незаконно удерживаются в государстве, отличном от государства их постоянного проживания, урегулированных положениями Гаагской Конвенции, возможно применение мер обеспечения иска путем запрета ребенку в чьем-либо сопровождении пересекать государственную границу Украины.

Актуальная практика подтверждает, что даже в случае выезда ребенка за границу во время войны суды оценивают не сам факт выезда, а его последствия для прав ребенка и обоих родителей, в частности в спорах об определении места проживания после перемещения за границу, как недавно отмечала «Судебно-юридическая газета» на примере дела № 761/28549/23.

В другом деле № 759/8056/22 истец указывала, что для выезда за границу с ребенком ей требовалось разрешение от отца, которое она не имела возможности получить, поскольку ответчик на ее обращения не отвечал, соответствующее разрешение не предоставлял и не информировал о месте своего пребывания.

Суд также подчеркнул, что в спорах о месте проживания ребенка ключевым является не формальное наличие препятствий со стороны другого из родителей, а установление наилучших интересов ребенка с учетом всех обстоятельств дела, в частности обязательного выяснения мнения ребенка, если он достиг соответствующего возраста.

Проблемы реализации

Несмотря на понятную судебную позицию, на практике сохраняется разрыв между правом и его реализацией.

Пограничная практика иногда остается формальной, поскольку в отдельных случаях продолжают требовать согласие второго из родителей даже тогда, когда закон прямо этого не предусматривает.

Другая проблема — злоупотребление правом, когда один из родителей может искусственно блокировать выезд ребенка, используя формальные механизмы как инструмент конфликта.

Таким образом, современный подход к выезду ребенка за границу базируется не на формальном перечне документов, а на их функции — подтвердить, что выезд соответствует интересам ребенка.

В то же время согласие второго из родителей больше не является универсальным требованием. Оно трансформировалось в один из факторов, который оценивается в контексте конкретной ситуации.

