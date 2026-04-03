В посольстве объяснили, из-за чего украинцев могут не пропустить: правила пересечения границы через Польшу
Посольство Украины обратилось к гражданам, которые направляются в Украину из или через Польшу, а также обратно, с разъяснением ключевых правил пересечения границы.
В дипломатическом ведомстве подчеркивают: перед поездкой стоит заранее проверить документы и учесть требования, действующие на границе.
Действительный заграничный паспорт
Для пересечения границы необходимо иметь действительный заграничный паспорт. При этом:
- продленные паспорта не принимаются;
- каждый ребенок должен иметь собственный документ.
В случае потери паспорта следует обратиться в консульство для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину («белого паспорта»). В случае транзита через Польшу из стран вне Шенгенской зоны при наличии «белого паспорта» или небиометрического паспорта необходимо оформить соответствующую визу в консульском учреждении Польши.
Также в посольстве напоминают: безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны возможен только при наличии биометрического паспорта и соблюдении правила 90/180 дней.
Подтверждение легального пребывания
Украинцы, проживающие в Польше или других странах ЕС, при возвращении должны иметь документы, подтверждающие их правовой статус, например, документ о предоставлении временной защиты, действующую визу, вид на временное или постоянное проживание, карту долгосрочного резидента ЕС.
Формы документа о подтверждении временного убежища могут отличаться в зависимости от страны, например, пластиковая карта (Германия, Австрия), электронный документ (mObywatel – Польша), виза временной защиты (Чехия).
Лица со статусом временной защиты в Польше (PESEL UKR) должны перед поездкой проверить и обновить свои данные в приложении mObywatel. В случае возникновения трудностей рекомендуется обратиться в органы местного самоуправления гмины/города (urzędu).
Путешествия с детьми
Несовершеннолетние должны иметь:
- собственный биометрический паспорт;
- документы о легальном пребывании.
В случае выезда из Украины с третьими лицами необходимо нотариально заверенное согласие родителей.
В случае, если несовершеннолетние дети находятся под временной защитой в других странах, при обратном въезде из Украины в Польшу необходимо предъявить документ, подтверждающий предоставление ребенку временной защиты в стране пребывания. Такой документ должен давать право на пересечение границы в соответствии с положениями Шенгенского кодекса о границах.
Для детей со статусом PESEL UKR:
- до 13 лет — данные ребенка должны быть отображены в приложении mObywatel одного из родителей;
- от 13 лет — возможно создание собственного профиля в приложении.
Авто с иностранной регистрацией
Пересечение границы без уплаты таможенных платежей возможно только при условии, что владелец автомобиля состоит на консульском учете.
