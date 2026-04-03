У посольстві пояснили, через що українців можуть не пропустити: правила перетину кордону через Польщу

Посольство України в Польщі попередило про правила перетину кордону: що потрібно знати подорожуючим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посольство України в Польщі звернулося до громадян, які прямують в Україну з або через Польщу, а також назад із роз’ясненням ключових правил перетину кордону.

У дипломатичному відомстві наголошують: перед подорожжю варто заздалегідь перевірити документи та врахувати вимоги, що діють на кордоні.

Дійсний закордонний паспорт

Для перетину кордону необхідно мати чинний закордонний паспорт. При цьому:

продовжені паспорти не приймаються;

кожна дитина повинна мати власний документ.

У разі втрати паспорта слід звернутися до консульства для оформлення посвідчення на повернення в Україну («білого паспорта»). У разі транзиту через Польщу з країн поза межами Шенгенської зони за наявності «білого паспорта» або небіометричного паспорта необхідно оформити відповідну візу в консульській установі Польщі.

Також у посольстві нагадують: безвізовий в’їзд до країн Шенгену можливий лише за наявності біометричного паспорта та дотримання правила 90/180 днів.

Підтвердження легального перебування

Українці, які проживають у Польщі або інших країнах ЄС, при поверненні повинні мати документи, що підтверджують їхній правовий статус, наприклад, документ про надання тимчасового захисту, дійсну візу, посвідчення тимчасового або сталого проживання, карта довгострокового резидента ЄС.

Форми документу про підтвердження тимчасового прихистку можуть відрізнятися залежно від країни, наприклад, пластикова карта (Німеччина, Австрія), електронний документ (mObywatel – Польща), віза тимчасового захисту (Чехія).

Особи зі статусом під тимчасовим захистом у Польщі (PESEL UKR) повинні перед поїздкою перевірити та оновити свої дані в застосунку mObywatel. У разі виникнення труднощів рекомендують звернутися до органів місцевого самоврядування гміни/міста (urzędu).

Подорожі з дітьми

Неповнолітні повинні мати:

власний біометричний паспорт;

документи про легальне перебування.

У разі виїзду з України з третіми особами необхідна нотаріальна згода батьків.

У раді, якщо неповнолітні діти перебувають під тимчасовим захистом в інших країнах, під час зворотного в’їзду з України до Польщі необхідно пред’явити документ, що підтверджує надання дитині тимчасового захисту в країні перебування. Такий документ має надавати право на перетин кордону відповідно до положень Шенгенського кодексу про кордони.

Для дітей зі статусом PESEL UKR:

до 13 років — дані дитини повинні бути відображені в застосунку mObywatel одного з батьків;

від 13 років — можливе створення власного профілю в застосунку.

Авто з іноземною реєстрацією

Перетин кордону без митних платежів можливий лише за умови, що власник автомобіля перебуває на консульському обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.