Шесть месяцев достаточно: Верховный Суд определил правила исчисления сроков для объявления военнослужащего умершим

Шестимесячный срок для объявления лица умершим в связи с войной исчисляется с момента завершения активных боевых действий даже в случае дальнейшей оккупации территории.

В военное время вопрос объявления лиц умершими становится чрезвычайно актуальным, поскольку многие люди пропадают без вести во время боевых действий. От чёткого подхода судов зависит возможность родственников оформить наследство, получить выплаты и реализовать свои права, поэтому единство практики здесь имеет ключевое значение.

В постановлении по делу № 615/129/25 от 29 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос момента начала течения срока для объявления физического лица умершим в ситуации, когда территория после завершения активных боевых действий стала временно оккупированной.

Это решение отражает адаптацию гражданского права к реалиям войны, где неопределённость относительно судьбы лица не может оставаться неурегулированной длительное время.

Обстоятельства дела

Жена военнослужащего обратилась в суд с заявлением об объявлении её мужа умершим. Муж был мобилизован в Вооружённые Силы Украины и в ноябре 2022 года пропал без вести при выполнении боевого задания в городе Бахмут Донецкой области.

По результатам служебного расследования установлено, что во время боя военнослужащий попал под артиллерийский обстрел и после отхода подразделения не вернулся, при этом свидетели сообщали об отсутствии у него признаков жизни.

Сведения о пропаже были внесены в ЕРДР, лицо находилось в розыске, данных о пересечении границы или пребывании в местах лишения свободы не установлено.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление, признав наличие достаточных оснований для вероятного предположения смерти. Апелляционный суд отменил это решение, исходя из того, что боевые действия на соответствующей территории не завершены, поскольку она является временно оккупированной.

Заявительница подала кассационную жалобу, указывая на неправильное применение апелляционным судом части второй статьи 46 ГК Украины и непринятие во внимание правовых выводов Большой Палаты Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что в соответствии с частью второй статьи 46 ГК Украины физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооружённым конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий. С учётом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев.

Статьёй 47 ГК Украины установлено, что правовые последствия объявления физического лица умершим приравниваются к правовым последствиям, которые наступают в случае смерти.

Объявление физического лица умершим — это судебное признание умершим физического лица, относительно которого по месту его постоянного проживания отсутствуют какие-либо сведения о месте пребывания в течение установленного законом срока.

ВС указал, что в правовом контексте объявление физического лица умершим является предположением его смерти, что влечёт прекращение правосубъектности. Суд при объявлении физического лица умершим достоверно не может установить факт его смерти, а лишь предполагает это на основании косвенных доказательств или в связи с длительным безвестным отсутствием.

Объявление гражданина умершим направлено на устранение неопределённости, сложившейся в правоотношениях с участием лица, которое длительное время отсутствует по месту своего постоянного проживания и местонахождение которого неизвестно.

Суд подчеркнул: «С учётом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим не ранее истечения шести месяцев со дня окончания активных боевых действий в месте вероятной гибели физического лица или со дня наступления события, при котором произошла гибель физического лица, если такое событие, хотя и является следствием военных действий, но произошло не на территории ведения активных действий».

Лицо может быть объявлено в судебном порядке умершим при установлении обстоятельств, на основании которых суд делает вероятное предположение о смерти этого лица.

В то же время основанием для установления факта смерти являются подтверждённые доказательствами обстоятельства, свидетельствующие о смерти гражданина в определённое время и при определённых обстоятельствах.

Доказательствами, подтверждающими факт смерти лица в условиях военного положения или на временно оккупированной территории Украины, могут быть, в частности: письменные доказательства; вещественные доказательства, в том числе аудио- и видеозаписи; заключения экспертов; копии медицинского свидетельства/справки о смерти; показания свидетелей, которые могут подтвердить обстоятельства, на которые ссылается заявитель; справки из военкомата или от командира воинской части (в случае гибели военнослужащих); заявления в правоохранительные органы о пропаже лица, в том числе при обстоятельствах, угрожающих его жизни.

Очевидно, что указанный перечень доказательств не является исчерпывающим и может быть конкретизирован в каждом деле в зависимости от установленных обстоятельств.

Вместе с тем суд должен иметь достаточные надлежащие и допустимые доказательства для установления обстоятельств, на основании которых возможно сделать вероятное предположение о смерти гражданина. Отсутствие безусловных доказательств или противоречия в доказательствах, подтверждающих обстоятельства, предоставленные заявителем и/или заинтересованными лицами, исключает возможность объявления лица умершим.

Большая Палата Верховного Суда ранее указывала, что для выяснения содержания положения второго предложения части второй статьи 46 ГК Украины «с учётом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев» применялся телеологический (целевой) способ толкования нормы права.

ВС указал, что шесть месяцев, определённые во втором предложении части второй статьи 46 ГК Украины, должны исчисляться со дня окончания активных боевых действий в месте (на территории) вероятной гибели физического лица.

Суд также пояснил, что шестимесячный срок, который в этом случае исчисляется со дня окончания активных боевых действий, выполняет функцию своеобразного предохранителя, направленного на защиту прав и интересов физического лица, которое может находиться в неизвестном месте или временно не иметь возможности выйти на связь по различным причинам, связанным с обстоятельствами военных действий, вооружённого конфликта.

Такая правовая гарантия предотвращает преждевременное объявление лица умершим, учитывая, что в условиях войны могут существовать многочисленные факторы, препятствующие установлению фактического местонахождения человека. Этот срок обеспечивает возможность выяснения дополнительных обстоятельств или получения новой информации о пропавшем лице, что способствует предотвращению ошибочных судебных решений, которые могли бы привести к негативным правовым последствиям для самого лица, его родственников и общества в целом.

Поскольку по установленным в данном деле обстоятельствам территория, на которой произошла вероятная гибель военнослужащего, на момент события была территорией активных боевых действий, а затем была оккупирована противником, у суда с чрезвычайно высокой вероятностью имеются достаточные существенные основания считать, что военнослужащий погиб, то отсчёт срока, предусмотренного частью второй статьи 46 ГК Украины, может быть осуществлён в данном деле с 13 декабря 2023 года.

ВС пояснил, что такой вывод суда не противоречит выводу Большой Палаты Верховного Суда о том, что шесть месяцев должны исчисляться со дня окончания активных боевых действий в месте вероятной гибели физического лица или со дня наступления события, при котором произошла гибель физического лица, если такое событие, хотя и является следствием военных действий, но произошло не на территории ведения активных боевых действий.

Расширительное толкование части второй статьи 46 ГК Украины, при котором течение срока, по истечении которого физическое лицо может быть объявлено умершим, ставится в зависимость от возможности получения подтверждений с территории, которая после завершения активных боевых действий приобрела статус временно оккупированной, приводит к лишению заявителей предусмотренного законом механизма защиты их прав, поскольку указанная норма не связывает течение соответствующих сроков с такими событиями.

Также в деле имеются материалы служебного расследования воинской части, в ходе которого были допрошены свидетели, подтвердившие обстоятельства гибели, а также документы уголовного производства и сведения государственных органов, свидетельствующие об отсутствии лица по месту проживания и отсутствии иных данных о его местонахождении.

Верховный Суд констатировал, что суд первой инстанции, правильно определив характер спорных правоотношений и установив фактические обстоятельства дела, имеющие значение для правильного разрешения заявления, в целом пришёл к обоснованному выводу о наличии достаточных правовых оснований для объявления умершим в результате его непосредственного участия в боевых действиях и обеспечения мероприятий по национальной безопасности и обороне Украины, гибель которого связана с выполнением боевого задания в условиях военного положения.

В то же время апелляционный суд, исходя из тех же обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, иным образом истолковал часть вторую статьи 46 ГК Украины, в связи с чем отменил решение, соответствовавшее требованиям законности и обоснованности.

Руководствуясь изложенным, Верховный Суд отменил решение апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции об объявлении лица умершим.

Суд сформулировал правовую позицию, согласно которой течение шестимесячного срока, предусмотренного частью второй статьи 46 ГК Украины, начинается с момента завершения активных боевых действий на территории вероятной гибели лица и не зависит от последующей оккупации этой территории.

Такой подход обеспечивает реализацию прав лиц и исключает их ограничение из-за статуса территории, подтверждая, что при наличии достаточных доказательств вероятной гибели родственники не обязаны ожидать длительное время или деоккупации, если активные боевые действия в месте вероятной гибели уже завершены или перешли в другую фазу.

