Верховный Суд определил юрисдикцию спора о праве на выплату женщине погибшего военнослужащего

Верховный Суд рассмотрел дело по иску женщины, которая просила признать за ней право на получение единовременного пособия как за лицом, проживавшим одной семьей с погибшим военнослужащим без регистрации брака.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 686/11265/24 относительно определения юрисдикции спора о праве на получение единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.

Кассационный гражданский суд пришел к выводу, что требование о признании права на получение такой помощи возникает в сфере публично-правовых отношений и подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, а не гражданского.

Суд кассационной инстанции частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе определение суда первой инстанции о закрытии производства по делу, изменив его мотивировочную часть.

Фабула дела и решения судов

Истица обратилась в суд с требованием признать за ней право на получение единовременной денежной помощи, предусмотренной Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», как за женщиной, проживавшей с погибшим военнослужащим одной семьей без регистрации брака.

В обоснование иска она указывала, что установление факта совместного проживания необходимо для реализации права на социальные гарантии и получение соответствующих выплат и льгот. При этом после изменения предмета иска истица просила именно признать право на получение единовременной денежной помощи, а не установить факт проживания одной семьей.

В деле принимали участие Министерство обороны Украины и соответствующий территориальный центр комплектования в качестве третьих лиц.

Городской районный суд закрыл производство по делу, указав, что спор подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства, поскольку касается реализации права на социальную выплату, назначение и выплата которой осуществляются субъектом властных полномочий. Суд также разъяснил истице право обращения в административный суд.

Апелляционный суд отменил это решение и направил дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что предметом обращения является установление юридического факта проживания одной семьей без регистрации брака.

В кассационной жалобе ответчица указывала, что апелляционный суд неправильно определил характер спора, не учел наличие публично-правовых отношений и ошибочно пришел к выводу об отсутствии спора с субъектом властных полномочий. Также заявительница ссылалась на нарушение процессуальных норм в связи с рассмотрением дела без ее участия.

Правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что критериями разграничения судебной юрисдикции являются субъектный состав правоотношений, предмет спора и характер спорных материальных правоотношений в их совокупности.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 19 ГПК Украины гражданские суды рассматривают дела, возникающие из гражданских, семейных, трудовых и иных частноправовых отношений, тогда как отдельное производство применяется для подтверждения юридических фактов, имеющих значение для реализации или защиты прав лица.

Вместе с тем Верховный Суд подчеркнул, что в данном деле истица просила не установить факт проживания одной семьей без регистрации брака, а именно признать право на получение единовременной денежной помощи.

Кассационный гражданский суд отметил, что в соответствии с частью шестой статьи 16-3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» единовременная денежная помощь назначается и выплачивается Министерством обороны Украины и другими уполномоченными государственными органами.

По выводу Верховного Суда, обращаясь с таким иском, истица фактически намеревалась реализовать право на получение единовременной денежной помощи, назначение и выплата которой осуществляются субъектом властных полномочий на основании закона.

Суд указал, что заявленное требование направлено именно на признание права на получение денежной помощи в сфере публично-правовых отношений, а не на установление юридического факта, подлежащего рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Верховный Суд отдельно отметил, что установление факта проживания одной семьей без регистрации брака может быть лишь предпосылкой для дальнейшего решения вопроса о праве на социальную выплату. Однако такого самостоятельного требования истица не заявляла.

Кассационный гражданский суд пришел к выводу, что апелляционный суд ошибочно отождествил спор о праве на социальную выплату с делом об установлении юридического факта, вследствие чего неправильно применил нормы процессуального права.

В то же время Верховный Суд согласился с выводом суда первой инстанции о принадлежности спора к административной юрисдикции, однако отметил, что суд первой инстанции сослался на неактуальную правовую позицию Верховного Суда по делу № 290/289/22, от которой Большая Палата Верховного Суда отступила в постановлении от 18 января 2024 года по делу № 560/17953/21.

В связи с этим Верховный Суд изменил определение суда первой инстанции, изложив его мотивировочную часть в редакции постановления кассационного суда.

Также суд отклонил доводы кассационной жалобы относительно ненадлежащего уведомления ответчицы о рассмотрении дела в апелляционном суде, установив, что копия определения об открытии производства и судебная повестка были направлены и получены ею надлежащим образом.

Постановлением Верховного Суда кассационная жалоба удовлетворена частично, постановление апелляционного суда отменено, а определение суда первой инстанции изменено в части мотивов его принятия.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

