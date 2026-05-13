Совершеннолетние дети погибших военнослужащих имеют право на 15 млн грн от государства: Суд признал отказ Минобороны незаконным

Суд пришёл к выводу, что после изменений право на единовременную денежную помощь имеют и совершеннолетние дети погибшего военнослужащего независимо от их статуса иждивенца.

Вопрос выплаты единовременной помощи семьям погибших военнослужащих остаётся одним из наиболее практически значимых в сфере социальной защиты военных.

В деле № 120/11536/25 от 07.05.2026 КАС ВС отказал в открытии кассационного производства по спору относительно права совершеннолетнего сына погибшего военнослужащего на единовременную денежную помощь по постановлению КМУ №168. В силе остались решения судов предыдущих инстанций, которые исходили из того, что после изменений в статью 16-1 Закона №2011-XII право на такую помощь имеют и совершеннолетние дети погибшего военнослужащего независимо от статуса иждивенца.

После изменений законодательства в 2024 году судебная практика начала формировать подход относительно права совершеннолетних детей погибших военных на получение таких выплат. Дело является показательным из-за толкования судами новой редакции статьи 16-1 Закона №2011-XII и оценки единовременной помощи как социальной гарантии в связи с потерей члена семьи.

Обстоятельства дела

Истец — сын военнослужащего, погибшего во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Ласточкино Покровского района Донецкой области.

Судами установлено, что военнослужащий проходил службу стрелком-помощником гранатомётчика механизированного подразделения. Гибель наступила вследствие артиллерийских обстрелов и штурмовых действий противника во время выполнения воинских обязанностей, связанных с защитой Родины и отражением вооружённой агрессии РФ.

Военно-врачебная комиссия установила, что полученные повреждения и причина смерти были связаны с защитой Родины.

На момент гибели отца истцу исполнилось 24 года.

В марте 2025 года истец обратился в Министерство обороны Украины с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168.

Однако Комиссия Министерства обороны Украины вернула документы на доработку. Основанием стало то, что истец не относится к кругу лиц, определённых статьёй 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» в редакции, действовавшей на момент смерти военнослужащего. Министерство обороны исходило из того, что право на помощь имеют только родители, один из супругов, который не вступил в повторный брак, несовершеннолетние дети и иждивенцы.

Винницкий окружной административный суд иск частично удовлетворил, признал решение Минобороны противоправным и обязал повторно рассмотреть заявление истца.

Позиция апелляционного суда

Седьмой апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции и подробно проанализировал изменения в статью 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» №2011-XII.

Частью первой статьи 16 Закона № 2011-XII определено, что единовременная денежная помощь в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы либо для прохождения службы в военном резерве, — гарантированная государством выплата, осуществляемая лицам, которые согласно этому Закону имеют право на её получение.

Перечень лиц, имеющих право на назначение и получение единовременной денежной помощи, определён в статье 16-1 Закона №2011-XII.

Согласно частям первой, второй статьи 16-1 Закона №2011-XII в случаях, указанных в пунктах 1-3 части второй статьи 16 Закона №2011-XII, право на назначение и получение единовременной денежной помощи имеют члены семьи, родители и иждивенцы погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Суд отметил, что до 29.03.2024 право на получение единовременной денежной помощи имели только несовершеннолетние дети или совершеннолетние дети-иждивенцы погибшего военнослужащего.

Таким образом, до 29.03.2024 право на получение единовременной денежной помощи в связи со смертью (гибелью) военнослужащего принадлежало, в частности, детям погибшего (умершего военнослужащего), которые не достигли совершеннолетия, или детям погибшего (умершего военнослужащего), являющимся иждивенцами погибшего.

В то же время после вступления в силу Закона №3515-IX законодательное регулирование изменилось.

Суд указал, что после 29.03.2024 законодателем сформулировано новое правило, согласно которому право на получение единовременной денежной помощи в связи со смертью (гибелью) военнослужащего принадлежит детям погибшего (умершего военнослужащего) независимо от каких-либо квалифицирующих условий.

Апелляционный суд также проанализировал положения Семейного кодекса Украины и статус совершеннолетних детей в составе семьи.

Суд отметил, что законодатель разграничивает правовую категорию «ребёнок» от правовых категорий «совершеннолетний сын» или «совершеннолетняя дочь» по критерию возрастного ценза, однако не вводит предписание, согласно которому совершеннолетний сын или совершеннолетняя дочь не являются членами семьи своих родителей или не входят в состав семьи своих родителей.

Отдельно суд подчеркнул правовую природу единовременной денежной помощи, указав, что выплата единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего является денежным эквивалентом именно социальной гарантии, связанной с потерей члена семьи — военнослужащего во время исполнения конституционной воинской обязанности.

По своей природе единовременная денежная помощь в случае гибели (смерти) военнослужащего имеет компенсационный характер, направленный материально поддержать, насколько это возможно, членов семьи (родителей, детей, супругу) и иждивенцев погибшего военнослужащего после потери близкого человека (кормильца), а потому исключение из круга лиц, имеющих право на получение помощи, ребёнка военнослужащего по основанию даты его рождения не соответствует содержанию и цели закона.

Суд пришёл к выводу, что решение Министерства обороны о возврате документов истца на доработку является противоправным и подлежит отмене, а надлежащим способом защиты является повторное рассмотрение заявления истца.

В дальнейшем Министерство обороны подало кассационную жалобу, однако Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства.

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда не формировал отдельной правовой позиции относительно применения статьи 16-1 Закона №2011-XII по существу спора, поскольку отказал в открытии кассационного производства.

Верховный Суд пришёл к выводу, что дело относится к категории дел незначительной сложности и было рассмотрено судами в упрощённом исковом производстве. Суд отметил, что кассационное обжалование в таких делах возможно только при наличии исключительных оснований, предусмотренных пунктом 2 части 5 статьи 328 КАС Украины.

Таким образом, решения судов первой и апелляционной инстанций, исходивших из права совершеннолетних детей на получение помощи, остались в силе.

Позиция судов имеет важное значение для формирования практики относительно применения новой редакции статьи 16-1 Закона №2011-XII и подтверждает подход, согласно которому единовременная помощь рассматривается как социальная гарантия в связи с потерей члена семьи, а не исключительно как выплата иждивенцам погибшего военнослужащего.

