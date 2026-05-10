Входит ли родная сестра в круг лиц, которые могут претендовать на 15 млн грн после гибели военнослужащего — решал суд

Великоберезнянский районный суд Закарпатской области установил юридический факт того, что родная сестра погибшего военнослужащего была членом его семьи. Это решение создает юридические основания для обращения за единовременной денежной помощью, предусмотренной для семей погибших защитников Украины.

В деле Министерство обороны возражало против заявления, указывая на недостаточность доказательств совместного проживания и ведения общего хозяйства. Вместе с тем суд пришел к выводу, что сестра погибшего доказала наличие реальных семейных отношений: они длительное время проживали вместе, имели общий быт, общий бюджет, вместе ухаживали за родителями и содержали дом.

Суд отдельно обратил внимание, что на момент гибели военнослужащего действовала редакция законодательства, которая позволяла членам семьи погибшего претендовать на получение единовременной денежной помощи. При этом суд фактически подтвердил, что родные братья или сестры погибших военнослужащих могут быть признаны членами семьи не автоматически, а при условии доказанности фактических семейных отношений в понимании статьи 3 Семейного кодекса Украины.

Обстоятельства дела №298/1350/22

В суд обратилась жительница Закарпатья с заявлением об установлении факта того, что она является членом семьи своего родного брата — военнослужащего ВСУ, который погиб в июне 2022 года во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

Заявительница пояснила, что установление такого факта необходимо ей для реализации права на обращение за единовременной денежной помощью в соответствии с постановлением Кабмина №168, которое на момент возникновения правоотношений предусматривало выплату 15 млн грн семьям погибших военнослужащих.

По словам женщины, после смерти родителей они с братом остались вдвоем в родительском доме и много лет проживали одной семьей. Они совместно оплачивали коммунальные услуги, делали ремонт, вели хозяйство, имели общий бюджет и помогали друг другу.

Также заявительница сообщила, что после начала полномасштабной войны брат добровольно вступил в ряды ВСУ. Во время службы они постоянно поддерживали связь, а сестра помогала ему материально, организовывала сбор средств на тепловизор и отправляла посылки.

Министерство обороны Украины просило отказать в удовлетворении заявления. Представитель ведомства утверждал, что предоставленные материалы — скриншоты переписки, банковские переводы, показания свидетелей и справка поселкового совета — не являются достаточными доказательствами существования семейных отношений в понимании закона.

В МОУ также обращали внимание, что само по себе наличие родственных связей между братом и сестрой автоматически не означает статус членов семьи для целей получения социальных выплат.

Какие доказательства учел суд

Суд исследовал документы о родственных связях, свидетельства о смерти родителей и военнослужащего, справки об обстоятельствах гибели военного, документы о регистрации места проживания брата и сестры по одному адресу, справку поселкового совета о совместном проживании и ведении хозяйства, банковские переводы между братом и сестрой, скриншоты переписки и видеозвонков, документы о приобретении тепловизора для военнослужащего, а также показания соседей в качестве свидетелей.

Свидетели подтвердили, что брат и сестра длительное время жили вместе после смерти родителей, совместно вели быт, покупали продукты, содержали дом, праздновали семейные и религиозные праздники, а также помогали друг другу финансово и в повседневной жизни.

Кроме того, суд учел, что ни заявительница, ни погибший военнослужащий не состояли в браке и не имели детей.

Правовая позиция суда

Суд сослался на статью 3 Семейного кодекса Украины и решение Конституционного Суда Украины от 3 июня 1999 года, в котором указано, что членами семьи могут быть не только близкие родственники, но и другие лица, если они совместно проживают, ведут общее хозяйство и имеют взаимные права и обязанности.

Суд подчеркнул, что для установления статуса члена семьи важными являются не только родственные связи, но и фактические семейные отношения: общий бюджет, расходы, быт, взаимная помощь и длительность такого проживания.

Также суд обратил внимание, что на момент гибели военнослужащего в 2022 году редакция статьи 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусматривала право именно членов семьи погибшего на получение единовременной помощи.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что заявительница предоставила надлежащие и допустимые доказательства существования семейных отношений с погибшим братом.

В результате суд удовлетворил заявление и установил факт того, что сестра является членом семьи погибшего военнослужащего.

Таким образом решение создает для нее юридические основания для обращения за единовременной денежной помощью и другими предусмотренными законом социальными выплатами.