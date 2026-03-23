Пенсионный фонд требовал вернуть субсидию из-за «покупки валюты»: суд в Волынской области встал на сторону получательницы

Суд установил: техническая конвертация средств для международного перевода не является покупкой валюты и не лишает права на субсидию.

Турийский районный суд Волынской области отказал органу Пенсионного фонда во взыскании более 15 тысяч гривен жилищной субсидии. Суд пришел к выводу, что факт покупки иностранной валюты не доказан, а получательница действовала добросовестно.

Обстоятельства дела №169/1/26

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области обратилось в суд с иском о взыскании с гражданки более 15,4 тыс. грн жилищной субсидии, выплаченной в период с октября 2022 года по апрель 2023 года.

Основанием для иска стали результаты верификации государственных выплат: по данным информационных систем, ответчица якобы осуществила операцию по покупке иностранной валюты на сумму более 50 тыс. грн. В соответствии с подпунктом 10 пункта 14 Положения № 848, такая операция в течение 12 месяцев до обращения за субсидией исключает право на ее назначение.

На этом основании орган Пенсионного фонда:

прекратил выплату субсидии;

требовал добровольного возврата средств;

после отказа обратился в суд.

В свою очередь ответчица отрицала сам факт покупки валюты. Она пояснила, что:

получила несколько денежных переводов из США от родственника на лечение дочери;

из-за технического сбоя средства поступили в большем объеме;

излишек — 88 600 грн — она вернула отправителю через SWIFT-перевод;

для этого банк автоматически конвертировал гривны в доллары США, но это не было самостоятельной покупкой валюты.

Она также предоставила банковские документы, подтверждающие движение средств.

Оценка суда

Суд подробно исследовал банковские операции и установил:

средства были получены как переводы из-за границы;

возврат произошел в тот же день через международный платеж;

конвертация гривны в валюту была технической операцией банка для осуществления SWIFT-перевода;

валютные средства не накапливались и не использовались ответчицей.

При этих обстоятельствах суд пришел к выводу, что операции по покупке иностранной валюты в понимании Положения № 848 не было.

Ключевые правовые выводы

1. Бремя доказывания — на органе власти

Суд подчеркнул: именно орган Пенсионного фонда должен был доказать факт покупки валюты и недобросовестность получательницы. Надлежащих и допустимых доказательств этого не представлено.

2. Добросовестность получателя презюмируется

В соответствии со статьей 1215 ГК Украины и практикой Верховного Суда, социальные выплаты не подлежат возврату, если: они выплачены добровольно; отсутствует счетная ошибка; отсутствует недобросовестность приобретателя.

В данном деле суд не установил ни одного из оснований для возврата средств.

3. Конвертация ≠ покупка валюты

Техническая конвертация средств банком для международного перевода не является операцией покупки валюты в контексте ограничений для субсидий.

4. Риск ошибки государства несет государство

Суд применил подход ЕСПЧ и Большой Палаты Верховного Суда: ошибки при верификации или администрировании выплат не могут исправляться за счет гражданина.

Решение суда

Суд отказал в удовлетворении иска Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

Основания: отсутствие доказательств покупки валюты; отсутствие недобросовестности ответчицы; отсутствие правовых оснований для возврата субсидии как неосновательно приобретенного имущества.

