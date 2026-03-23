  1. Судова практика
  2. / В Україні

Пенсійний фонд вимагав повернути субсидію через «купівлю валюти»: суд на Волині став на бік отримувачки

18:15, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд встановив: технічна конвертація коштів для міжнародного переказу не є купівлею валюти і не позбавляє права на субсидію.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Турійський районний суд Волинської області відмовив органу Пенсійного фонду у стягненні понад 15 тисяч гривень житлової субсидії. Суд дійшов висновку, що факту купівлі іноземної валюти не доведено, а отримувачка діяла добросовісно.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи №169/1/26

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області звернулося до суду з позовом про стягнення з громадянки понад 15,4 тис. грн житлової субсидії, виплаченої у період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року.

Підставою для позову стали результати верифікації державних виплат: за даними інформаційних систем, відповідачка нібито здійснила операцію з купівлі іноземної валюти на суму понад 50 тис. грн. Відповідно до підпункту 10 пункту 14 Положення № 848, така операція упродовж 12 місяців до звернення за субсидією виключає право на її призначення.

На цій підставі орган Пенсійного фонду:

  • припинив виплату субсидії;
  • вимагав добровільного повернення коштів;
  • після відмови звернувся до суду.

Натомість відповідачка заперечила сам факт купівлі валюти. Вона пояснила, що:

  • отримала кілька грошових переказів із США від родича на лікування доньки;
  • через технічний збій кошти надійшли у більшому обсязі;
  • надлишок — 88 600 грн — вона повернула відправнику через SWIFT-переказ;
  • для цього банк автоматично конвертував гривні у долари США, але це не було самостійною купівлею валюти.

Вона також надала банківські документи, що підтверджують рух коштів.

Оцінка суду

Суд детально дослідив банківські операції і встановив:

  • кошти були отримані як перекази з-за кордону;
  • повернення відбулося у той самий день через міжнародний платіж;
  • конвертація гривні у валюту була технічною операцією банку для здійснення SWIFT-переказу;
  • валютні кошти не накопичувалися і не використовувалися відповідачкою.

За цих обставин суд дійшов висновку, що операції з купівлі іноземної валюти у розумінні Положення № 848 не було.

Ключові правові висновки

1. Тягар доказування — на органі влади

Суд наголосив: саме орган Пенсійного фонду мав довести факт купівлі валюти та недобросовісність отримувачки. Належних і допустимих доказів цього не подано.

2. Добросовісність отримувача презюмується

Відповідно до статті 1215 ЦК України та практики Верховного Суду, соціальні виплати не підлягають поверненню, якщо: вони виплачені добровільно; відсутня рахункова помилка; відсутня недобросовісність набувача.

У цій справі суд не встановив жодної з підстав для повернення коштів.

3. Конвертація ≠ купівля валюти

Технічна конвертація коштів банком для міжнародного переказу не є операцією купівлі валюти в контексті обмежень для субсидій.

4. Ризик помилки держави несе держава

Суд застосував підхід ЄСПЛ і Великої Палати Верховного Суду: помилки у верифікації або адмініструванні виплат не можуть виправлятися за рахунок громадянина.

Рішення суду

Суд відмовив у задоволенні позову Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Підстави: відсутність доказів купівлі валюти; відсутність недобросовісності відповідачки; відсутність правових підстав для повернення субсидії як безпідставно набутого майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рішення суду судова практика Пенсійний фонд ПФУ субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Крадіжки, контрабанда і розбої: чому апеляція в Києві залишила злочинців без покарання у справі, яка тягнулася понад 15 років

Суд підтвердив закриття справи через сплив строків давності — попри серію тяжких злочинів.

Комітет розгляне законопроєкт про надання Бюро економічної безпеки права користування закритими каналами зв’язку

Проект закону завершує процес передачі повноважень від ліквідованих підрозділів податкової міліції до БЕБ.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

Бізнес у Криму і зв’язки з командою Сенниченка: що відомо про Ярославу Максименко, яка претендує на крісло АРМА

Посадовиця з бізнесом в Криму і радниця колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка претендує стати головою АРМА.

ЄСПЛ у справі VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE засудив практику перегляду остаточних рішень українських судів

ЄСПЛ детально пояснив, чому перегляд справ на підставі нової практики є непередбачуваним та незаконним.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]