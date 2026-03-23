Пенсійний фонд вимагав повернути субсидію через «купівлю валюти»: суд на Волині став на бік отримувачки

Суд встановив: технічна конвертація коштів для міжнародного переказу не є купівлею валюти і не позбавляє права на субсидію.

Турійський районний суд Волинської області відмовив органу Пенсійного фонду у стягненні понад 15 тисяч гривень житлової субсидії. Суд дійшов висновку, що факту купівлі іноземної валюти не доведено, а отримувачка діяла добросовісно.

Обставини справи №169/1/26

Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області звернулося до суду з позовом про стягнення з громадянки понад 15,4 тис. грн житлової субсидії, виплаченої у період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року.

Підставою для позову стали результати верифікації державних виплат: за даними інформаційних систем, відповідачка нібито здійснила операцію з купівлі іноземної валюти на суму понад 50 тис. грн. Відповідно до підпункту 10 пункту 14 Положення № 848, така операція упродовж 12 місяців до звернення за субсидією виключає право на її призначення.

На цій підставі орган Пенсійного фонду:

припинив виплату субсидії;

вимагав добровільного повернення коштів;

після відмови звернувся до суду.

Натомість відповідачка заперечила сам факт купівлі валюти. Вона пояснила, що:

отримала кілька грошових переказів із США від родича на лікування доньки;

через технічний збій кошти надійшли у більшому обсязі;

надлишок — 88 600 грн — вона повернула відправнику через SWIFT-переказ;

для цього банк автоматично конвертував гривні у долари США, але це не було самостійною купівлею валюти.

Вона також надала банківські документи, що підтверджують рух коштів.

Оцінка суду

Суд детально дослідив банківські операції і встановив:

кошти були отримані як перекази з-за кордону;

повернення відбулося у той самий день через міжнародний платіж;

конвертація гривні у валюту була технічною операцією банку для здійснення SWIFT-переказу;

валютні кошти не накопичувалися і не використовувалися відповідачкою.

За цих обставин суд дійшов висновку, що операції з купівлі іноземної валюти у розумінні Положення № 848 не було.

Ключові правові висновки

1. Тягар доказування — на органі влади

Суд наголосив: саме орган Пенсійного фонду мав довести факт купівлі валюти та недобросовісність отримувачки. Належних і допустимих доказів цього не подано.

2. Добросовісність отримувача презюмується

Відповідно до статті 1215 ЦК України та практики Верховного Суду, соціальні виплати не підлягають поверненню, якщо: вони виплачені добровільно; відсутня рахункова помилка; відсутня недобросовісність набувача.

У цій справі суд не встановив жодної з підстав для повернення коштів.

3. Конвертація ≠ купівля валюти

Технічна конвертація коштів банком для міжнародного переказу не є операцією купівлі валюти в контексті обмежень для субсидій.

4. Ризик помилки держави несе держава

Суд застосував підхід ЄСПЛ і Великої Палати Верховного Суду: помилки у верифікації або адмініструванні виплат не можуть виправлятися за рахунок громадянина.

Рішення суду

Суд відмовив у задоволенні позову Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Підстави: відсутність доказів купівлі валюти; відсутність недобросовісності відповідачки; відсутність правових підстав для повернення субсидії як безпідставно набутого майна.

