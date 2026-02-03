  1. В Україні

Додаткові вихідні на роботі: коли це законно і чи зменшується зарплата

08:48, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За яких умов роботодавець може встановлювати додаткові дні відпочинку та як це впливає на оплату праці.
Додаткові вихідні на роботі: коли це законно і чи зменшується зарплата
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські підприємства мають право встановлювати додаткові вихідні дні для своїх працівників — це не суперечить трудовому законодавству. Про це наголошують в Управлінні інспекційної діяльності у Черкаській області, роз’яснюючи поширені запитання роботодавців і найманих працівників.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як це працює на практиці

Ключовий інструмент — колективний договір. Саме в ньому підприємство може передбачити меншу норму тривалості робочого часу, ніж загальновстановлені 40 годин на тиждень. Важливий нюанс: таке скорочення можливе за рахунок коштів роботодавця, без перекладання фінансового навантаження на працівника.

Зарплата при скороченому робочому часі

Якщо на підприємстві встановлено скорочену тривалість робочого часу, працівник отримує повну тарифну ставку або повний оклад. Тобто додаткові вихідні не означають автоматичного зменшення зарплати.

Водночас слід відрізняти це від неповного робочого дня або тижня. У такому разі оплата праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку — це інша правова модель організації праці.

Що варто врахувати роботодавцям і працівникам

  • додаткові вихідні можливі лише за належного оформлення в колективному договорі;
  • скорочений робочий час не дорівнює неповному робочому часу;
  • умови оплати мають бути чітко зафіксовані, щоб уникнути трудових спорів.

Висновок: додаткові вихідні — реальний і законний інструмент підвищення балансу між роботою та особистим життям, але лише за умови коректного правового оформлення і прозорих правил оплати праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата Держпраці трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]