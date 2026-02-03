Додаткові вихідні на роботі: коли це законно і чи зменшується зарплата

За яких умов роботодавець може встановлювати додаткові дні відпочинку та як це впливає на оплату праці.

Українські підприємства мають право встановлювати додаткові вихідні дні для своїх працівників — це не суперечить трудовому законодавству. Про це наголошують в Управлінні інспекційної діяльності у Черкаській області, роз’яснюючи поширені запитання роботодавців і найманих працівників.

Як це працює на практиці

Ключовий інструмент — колективний договір. Саме в ньому підприємство може передбачити меншу норму тривалості робочого часу, ніж загальновстановлені 40 годин на тиждень. Важливий нюанс: таке скорочення можливе за рахунок коштів роботодавця, без перекладання фінансового навантаження на працівника.

Зарплата при скороченому робочому часі

Якщо на підприємстві встановлено скорочену тривалість робочого часу, працівник отримує повну тарифну ставку або повний оклад. Тобто додаткові вихідні не означають автоматичного зменшення зарплати.

Водночас слід відрізняти це від неповного робочого дня або тижня. У такому разі оплата праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку — це інша правова модель організації праці.

Що варто врахувати роботодавцям і працівникам

додаткові вихідні можливі лише за належного оформлення в колективному договорі;

скорочений робочий час не дорівнює неповному робочому часу;

умови оплати мають бути чітко зафіксовані, щоб уникнути трудових спорів.

Висновок: додаткові вихідні — реальний і законний інструмент підвищення балансу між роботою та особистим життям, але лише за умови коректного правового оформлення і прозорих правил оплати праці.

