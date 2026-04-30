Втратили трудову або документи: підписано закон, який спрощує отримання пенсії

Держава самостійно збиратиме дані про стаж у реєстрах і не вимагатиме довідок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4851-IX спрямований на спрощення процедури підтвердження страхового стажу для призначення пенсій

Документ вдосконалює механізм підтвердження трудової діяльності у випадках втрати архівів чи окупації територій. Зокрема, під час призначення або перерахунку пенсій будуть використовуватися відомості з державних електронних інформаційних систем і реєстрів.

Як повідомлялося, Верховна Рада на початку квітня ухвалила відповідний законопроєкт №13705-д у другому читанні та в цілому. Документ змінює підхід до взаємодії громадян із Пенсійним фондом України: відтепер держава бере на себе обов’язок самостійно збирати інформацію про страховий стаж, замість того щоб вимагати її від людини.

Потреба в таких змінах виникла через наслідки повномасштабної війни. Значна кількість підприємств зруйнована, архіви втрачено, а доступ до документів на тимчасово окупованих територіях відсутній. Крім того, багато громадян втратили трудові книжки під час евакуації.

Однією з ключових новацій є можливість автоматичного призначення або перерахунку пенсії. Згідно з оновленою статтею 44 закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, рішення може ухвалюватися не лише за заявою особи, а й без її звернення — якщо необхідні дані вже є в державних реєстрах. Це дозволяє уникнути додаткових візитів до установ і подання паперових документів.

Закон також закріплює принцип достовірності державних даних: інформація, що міститься в офіційних реєстрах, вважається такою, що не потребує додаткового підтвердження. Відповідно, Пенсійний фонд України не має права вимагати документи, якщо потрібні відомості вже доступні в електронних системах.

Органи фонду зобов’язані самостійно отримувати інформацію з державних баз, зокрема:

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

реєстру фізичних осіб — платників податків;

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП.

Якщо дані відсутні, громадянина інформуватимуть через електронний кабінет на порталі послуг. Також фонд має допомагати у витребуванні документів або роз’яснювати порядок підтвердження стажу, зокрема через суд.

Окремо врегульовано питання підтвердження стажу за періоди до 1 липня 2000 року, коли персоніфікований облік ще не діяв. У таких випадках основним документом залишається трудова книжка, але за її відсутності допускається використання інших доказів — від фінансових документів до показань свідків або судового рішення.

Ще одна новація стосується зарахування стажу у випадках, коли роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок. За умови наявності звітності про нарахування внесків такі періоди можуть бути включені до страхового стажу, навіть якщо кошти фактично не були перераховані.

Крім того, закон спрощує судову процедуру встановлення факту трудових відносин. Для окремих категорій громадян, зокрема тих, чиї документи втрачені через війну, суд може враховувати навіть особисті пояснення під присягою. Рішення у таких справах підлягають негайному виконанню.

Нові правила дозволять суттєво спростити доступ до пенсійних виплат і зменшити бюрократичне навантаження на громадян, переклавши основну відповідальність за облік трудового стажу на державу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.