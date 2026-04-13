Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Верховна Рада України 9 квітня 2026 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 13705-д. Документ змінює правила взаємодії між громадянами та Пенсійним фондом України. Відтепер держава бере на себе обов'язок самостійно шукати інформацію про стаж людини, замість того, щоб вимагати від неї десятки довідок.

Головною причиною змін стала повномасштабна агресія РФ. Тисячі українців опинилися в ситуації, коли підтвердити свій трудовий шлях стало фізично неможливо.

Зокрема, багато підприємств та установ зруйновані, а їхні паперові архіви втрачені назавжди. Крім того, доступ до документів на тимчасово окупованих територіях заблокований, а громадяни, рятуючись від війни, часто не мали можливості вивезти свої трудові книжки.

Однією з найважливіших змін є зміна підходу до збору інформації.

По перше, згідно з оновленою редакцією статті 44 Закону Ураїни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначення або перерахунок пенсії може здійснюватися не лише за зверненням особи, а й автоматично у визначених законом випадках.

Нагадаємо, що автоматичне призначення пенсії це відносно нова сервісна послуга Пенсійного фонду України, яка дозволяє громадянам отримувати пенсійні виплати без особистого звернення до установи. Якщо необхідні дані вже наявні в інформаційних системах пенсія призначатиметься автоматично після досягнення пенсійного віку. Це означає, що громадянам більше не потрібно додатково подавати заяву чи особисто відвідувати територіальні органи фонду.

Новий сервіс дозволяє завчасно подати всю необхідну інформацію для призначення пенсії та перевірити дані, які вже містяться в базах Пенсійного фонду.

По друге, законопроєкт впроваджує принцип публічності та достовірності державних даних. Це означає, що інформація, яка вже є в будь-якій державній базі, вважається істинною і не потребує додаткового підтвердження паперовою довідкою з печаткою.

ПФУ офіційно забороняється вимагати від людини документи, якщо необхідні відомості вже є в електронних реєстрах. Раніше громадяни, які зверталися за призначенням пенсії, були зобов’язані самостійно подавати документи, що підтверджують трудовий стаж, тоді як Пенсійний фонд виконував переважно функцію перевірки наданих даних.

Відтепер підхід змінюється через зміну статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Таким чином, обов’язок збору необхідної інформації фактично переноситься з громадянина на державу. Відтак Пенсійний фонд переходить від ролі контролера до активного суб’єкта пошуку та верифікації даних у державних реєстрах.

Органи Пенсійного фонду зобов’язані самостійно отримувати дані з:

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП.

Якщо ж дані в реєстрах відсутні, особливо за періоди до впровадження персоніфікованого обліку, ПФУ зобов’язаний оперативно інформувати особу про це через особистий електронний кабінет на веб порталі електронних послуг. Ба більше, на ПФУ покладається обов’язок надавати допомогу у витребуванні документів та інформувати громадян про порядок підтвердження стажу через суд.

Що стосується електронного кабінету на порталі послуг ПФУ, то він стає повноцінним каналом зв'язку. Через нього можна не лише подавати документи, а й отримувати сповіщення від Фонду.

Проблема підтвердження стажу до 2000 року

Як писала «Судово-юридична газета» найскладнішим питанням залишається період до 1 липня 2000 року, коли в Україні ще не було електронного персоніфікованого обліку.

Якщо ПФУ не знаходить даних про стаж до 2000 року, він зобов'язаний не просто відмовити, а детально роз’яснити людині через електронний кабінет, яких саме відомостей бракує та як діяти далі.

Закон чітко розмежовує способи підтвердження стажу залежно від періоду роботи. Для періодів до впровадження системи персоніфікованого обліку основним документом залишається трудова книжка.

Проте, у разі її відсутності, неточності записів або втрати через війну, стаж може бути підтверджений на підставі:

Виписок із наказів, особових рахунків та відомостей про видачу заробітної плати;

Письмових трудових договорів та угод;

Даних банківських транзакцій щодо нарахування заробітної плати;

Показань не менше ніж двох свідків, які знали заявника по спільній роботі;

Рішень суду про встановлення періоду перебування у трудових відносинах.

Врахування стажу при заборгованості страхувальника

Закон вирішує ще одну проблему, коли працівник втрачав стаж через недобросовісність роботодавця.

До страхового стажу тепер можуть зараховувати періоди роботи, за які роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок через наявність заборгованості.

Згідно з документом, ключовою умовою для включення таких періодів до страхового стажу є наявність поданої роботодавцем звітності, що підтверджує нарахування внесків у сумі не менше мінімального страхового внеску. Це дозволить враховувати фактично відпрацьований час навіть у випадках, коли підприємство порушило фінансову дисципліну та не перерахувало кошти до системи соціального страхування.

Таким чином, держава намагається відновити соціальну справедливість щодо людей, які виконували свої трудові обов’язки, але залежали від фінансової відповідальності підприємства.

Водночас Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради висловлювало зауваження до цієї норми, зазначаючи, що вона може суперечити принципам солідарної системи соціального страхування. Попри це, законодавець залишив відповідне положення, аргументуючи його необхідністю додаткового захисту прав громадян.

Нова процедура встановлення факту трудових відносин

Новий закон також передбачає зміни до процедури встановлення факту трудових відносин, вносячи відповідні правки до Цивільного процесуального кодексу України. Йдеться про спрощення судового порядку для громадян, які через війну або інші обставини втратили документи, що підтверджують їхню трудову діяльність.

Спрощена процедура поширюється на кілька категорій осіб. Зокрема, на ветеранів війни, громадян, чиї підприємства були знищені або чиї документи втрачено внаслідок бойових дій чи окупації, а також на працівників, чиї роботодавці перебувають на тимчасово окупованих територіях, що унеможливлює доступ до архівів.

Особливістю нововведення є те, що суд зможе встановлювати факт перебування людини у трудових відносинах навіть на підставі її особистих показань під присягою, якщо інші докази отримати неможливо. Рішення суду в таких випадках підлягатиме негайному виконанню і стане підставою для внесення відповідних відомостей до державних реєстрів.

Замість висновків

Закон дозволить спростити доступ громадян до передбачений законодавством соціальних гарантій. Людям більше не доведеться шукати довідки з ліквідованих підприємств або витрачати час на складні бюрократичні процедури. Фактично, трудова книжка відходить на задній план і більше не є єдиним доказом трудової діяльності. Наскільки ефективно будуть реалізовані механізми, прописані у новому законі покаже лише час, проте сподіваємось, що дійсно відповідальність за облік трудового стажу буде на плечах державних систем обліку.

