Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Верховная Рада Украины 9 апреля 2026 года приняла во втором чтении и в целом законопроект № 13705-д. Документ меняет правила взаимодействия между гражданами и Пенсионным фондом Украины. Отныне государство берет на себя обязанность самостоятельно искать информацию о стаже человека вместо того, чтобы требовать от него десятки справок.

Главной причиной изменений стала полномасштабная агрессия РФ. Тысячи украинцев оказались в ситуации, когда подтвердить свой трудовой путь стало физически невозможно. В частности, многие предприятия и учреждения разрушены, а их бумажные архивы потеряны навсегда. Кроме того, доступ к документам на временно оккупированных территориях заблокирован, а граждане, спасаясь от войны, часто не имели возможности вывезти свои трудовые книжки.

Одним из важнейших нововведений является изменение подхода к сбору информации.

Во-первых, согласно обновленной редакции статьи 44 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», назначение или перерасчет пенсии может осуществляться не только по обращению лица, но и автоматически в определенных законом случаях.

Напомним, что автоматическое назначение пенсии — это относительно новая сервисная услуга Пенсионного фонда Украины, которая позволяет гражданам получать пенсионные выплаты без личного обращения в учреждение. Если необходимые данные уже имеются в информационных системах, пенсия будет назначаться автоматически после достижения пенсионного возраста. Это означает, что гражданам больше не нужно дополнительно подавать заявление или лично посещать территориальные органы фонда.

Новый сервис позволяет заблаговременно подать всю необходимую информацию для назначения пенсии и проверить данные, которые уже содержатся в базах Пенсионного фонда.

Во-вторых, законопроект внедряет принцип публичности и достоверности государственных данных. Это означает, что информация, которая уже есть в любой государственной базе, считается истинной и не требует дополнительного подтверждения бумажной справкой с печатью.

ПФУ официально запрещается требовать от человека документы, если необходимые сведения уже есть в электронных реестрах. Ранее граждане, обращавшиеся за назначением пенсии, были обязаны самостоятельно подавать документы, подтверждающие трудовой стаж, в то время как Пенсионный фонд выполнял преимущественно функцию проверки предоставленных данных.

Отныне подход меняется из-за изменения статьи 44 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Таким образом, обязанность по сбору необходимой информации фактически переносится с гражданина на государство. Следовательно, Пенсионный фонд переходит от роли контролера к активному субъекту поиска и верификации данных в государственных реестрах.

Органы Пенсионного фонда обязаны самостоятельно получать данные из:

Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов;

Единого государственного реестра юридических лиц и ФЛП.

Если же данные в реестрах отсутствуют, особенно за периоды до внедрения персонифицированного учета, ПФУ обязан оперативно информировать лицо об этом через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг. Более того, на ПФУ возлагается обязанность оказывать помощь в истребовании документов и информировать о порядке подтверждения стажа через суд.

Что касается электронного кабинета на портале услуг ПФУ, то он становится полноценным каналом связи. Через него можно не только подавать документы, но и получать уведомления от Фонда.

Проблема подтверждения стажа до 2000 года

Как писала «Судебно-юридическая газета», самым сложным вопросом остается период до 1 июля 2000 года, когда в Украине еще не было электронного персонифицированного учета. Если ПФУ не находит данных о стаже до 2000 года, он обязан не просто отказать, а детально разъяснить человеку через электронный кабинет, каких именно сведений не хватает и как действовать дальше.

Закон четко разграничивает способы подтверждения стажа в зависимости от периода работы. Для периодов до внедрения системы персонифицированного учета основным документом остается трудовая книжка. Однако в случае ее отсутствия, неточности записей или потери из-за войны стаж может быть подтвержден на основании:

выписок из приказов, лицевых счетов и ведомостей о выдаче заработной платы;

письменных трудовых договоров и соглашений;

данных банковских транзакций по начислению заработной платы;

показаний не менее двух свидетелей, знавших заявителя по совместной работе;

решений суда об установлении периода нахождения в трудовых отношениях.

Учет стажа при задолженности страхователя

Закон решает еще одну проблему, когда работник терял стаж из-за недобросовестности работодателя. В страховой стаж теперь могут засчитывать периоды работы, за которые работодатель не уплатил единый социальный взнос из-за наличия задолженности.

Согласно документу, ключевым условием для включения таких периодов в страховый стаж является наличие поданной работодателем отчетности, подтверждающей начисление взносов в сумме не менее минимального страхового взноса. Это позволит учитывать фактически отработанное время даже в случаях, когда предприятие нарушило финансовую дисциплину и не перечислило средства в систему социального страхования.

Таким образом, государство пытается восстановить социальную справедливость в отношении людей, которые выполняли свои трудовые обязанности, но зависели от финансовой ответственности предприятия. В то же время Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады высказывало замечания к этой норме, отмечая, что она может противоречить принципам солидарной системы социального страхования. Несмотря на это, законодатель оставил соответствующее положение, аргументируя его необходимостью дополнительной защиты прав граждан.

Новая процедура установления факта трудовых отношений

Новый закон также предусматривает изменения в процедуре установления факта трудовых отношений, внося соответствующие правки в Гражданский процессуальный кодекс Украины. Речь идет об упрощении судебного порядка для граждан, которые из-за войны или других обстоятельств потеряли документы, подтверждающие их трудовую деятельность.

Упрощенная процедура распространяется на несколько категорий лиц. В частности, на ветеранов войны, граждан, чьи предприятия были уничтожены или чьи документы потеряны вследствие боевых действий или оккупации, а также на работников, чьи работодатели находятся на временно оккупированных территориях, что делает невозможным доступ к архивам.

Особенностью нововведения является то, что суд сможет устанавливать факт нахождения человека в трудовых отношениях даже на основании его личных показаний под присягой, если другие доказательства получить невозможно. Решение суда в таких случаях будет подлежать немедленному исполнению и станет основанием для внесения соответствующих сведений в государственные реестры.

Вместо выводов

Закон позволит упростить доступ граждан к предусмотренным законодательством социальным гарантиям. Людям больше не придется искать справки с ликвидированных предприятий или тратить время на сложные бюрократические процедуры. Фактически трудовая книжка отходит на задний план и больше не является единственным доказательством трудовой деятельности. Насколько эффективно будут реализованы механизмы, прописанные в новом законе, покажет только время, однако надеемся, что ответственность за учет трудового стажа действительно ляжет на плечи государственных систем учета.

