  1. Законодавство
  2. / В Україні

Верховна Рада спростила порядок підтвердження страхового стажу у разі втрати документів для пенсії

12:06, 9 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рада ухвалила закон про спрощення підтвердження страхового стажу для пенсій.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 9 квітня прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт № 13705-д щодо підтвердження страхового стажу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ спрямований на спрощення процедур призначення та перерахунку пенсій для громадян, які втратили необхідні документи через знищення архівів, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій.

Закон розширює можливості використання даних із державних електронних реєстрів, які містять інформацію про трудову діяльність, заробітну плату та сплату єдиного соціального внеску.

Серед ключових нововведень:

  • Пенсійний фонд зобов’язаний інформувати громадян у разі відсутності в публічних електронних реєстрах відомостей, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, а також про порядок підтвердження страхового стажу, у тому числі у судовому порядку;
  • зарахування до страхового стажу для визначення права на пенсію періодів роботи, за які не сплачено страхові внески, за наявності у страхувальника заборгованості зі сплати страхових внесків і за умови подання ним за такі періоди звітності;
  • за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі:

- наявних документів, що містять відомості про періоди роботи;

- показань не менше двох свідків, які знали б заявника по спільній з ним роботі у випадках та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України;

- рішення суду про встановлення періоду перебування у трудових відносинах та характеру виконуваної роботи.

«Ми спрощуємо порядок отримання пенсій, спрощуємо порядок отримання документації від інших електронних систем, а також спрощуємо порядок отримання доказів через суд, для того, щоб люди, які втратили документи до 2000 року, мали можливість через докази довести свій страховий стаж у судовому порядку», — зазначив член Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

За його словами, документ є особливо актуальним у нинішніх умовах, коли внаслідок повномасштабної війни та російських атак було знищено велику кількість документів і майна, що підтверджували страховий стаж громадян.

«Ми фактично зобов’язуємо Пенсійний фонд допомагати людям, а не ставати на заваді в отриманні пенсійного забезпечення», — підкреслив Тарасенко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП залишила в силі рішення про звільнення суддів Василя Артимовича та Ірини Малех

ВРП підтвердила можливість звільнення судді за відсутності кримінального вироку.

Законопроєкти, що не відповідають Конституції блокуватимуть одразу після реєстрації

У Верховній Раді пропонують закріпити обов’язкову оцінку законопроєктів одразу після їх реєстрації.

Суддя Іван Посохов перед відстороненням ВРП звинуватив правоохоронців у фальсифікації доказів про підкуп колеги

ВРП проголосувала за відсторонення судді Івана Посохова попри заяви захисту про провокацію з боку правоохоронців та відсутність підпису Генпрокурора на підозрі.

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

Після ЖЕКів — правовий вакуум: для співвласників будинків готують реальні важелі контролю за ОСББ

Запропоновані зміни передбачають чіткі вимоги до якості послуг та механізми швидкого реагування на проблеми у багатоквартирних будинках.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]