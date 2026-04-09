Верховна Рада спростила порядок підтвердження страхового стажу у разі втрати документів для пенсії

Рада ухвалила закон про спрощення підтвердження страхового стажу для пенсій.

Верховна Рада 9 квітня прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт № 13705-д щодо підтвердження страхового стажу.

Документ спрямований на спрощення процедур призначення та перерахунку пенсій для громадян, які втратили необхідні документи через знищення архівів, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій.

Закон розширює можливості використання даних із державних електронних реєстрів, які містять інформацію про трудову діяльність, заробітну плату та сплату єдиного соціального внеску.

Серед ключових нововведень:

Пенсійний фонд зобов’язаний інформувати громадян у разі відсутності в публічних електронних реєстрах відомостей, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, а також про порядок підтвердження страхового стажу, у тому числі у судовому порядку;

зарахування до страхового стажу для визначення права на пенсію періодів роботи, за які не сплачено страхові внески, за наявності у страхувальника заборгованості зі сплати страхових внесків і за умови подання ним за такі періоди звітності;

за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі:

- наявних документів, що містять відомості про періоди роботи;

- показань не менше двох свідків, які знали б заявника по спільній з ним роботі у випадках та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України;

- рішення суду про встановлення періоду перебування у трудових відносинах та характеру виконуваної роботи.

«Ми спрощуємо порядок отримання пенсій, спрощуємо порядок отримання документації від інших електронних систем, а також спрощуємо порядок отримання доказів через суд, для того, щоб люди, які втратили документи до 2000 року, мали можливість через докази довести свій страховий стаж у судовому порядку», — зазначив член Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

За його словами, документ є особливо актуальним у нинішніх умовах, коли внаслідок повномасштабної війни та російських атак було знищено велику кількість документів і майна, що підтверджували страховий стаж громадян.

«Ми фактично зобов’язуємо Пенсійний фонд допомагати людям, а не ставати на заваді в отриманні пенсійного забезпечення», — підкреслив Тарасенко.

