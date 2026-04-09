Верховная Рада упростила порядок подтверждения страхового стажа в случае утраты документов для пенсии
Верховная Рада 9 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект № 13705-д о подтверждении страхового стажа.
Документ направлен на упрощение процедур назначения и перерасчета пенсий для граждан, которые утратили необходимые документы из-за уничтожения архивов, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий.
Закон расширяет возможности использования данных из государственных электронных реестров, содержащих информацию о трудовой деятельности, заработной плате и уплате единого социального взноса.
Среди ключевых нововведений:
- Пенсионный фонд обязан информировать граждан в случае отсутствия в публичных электронных реестрах сведений, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, а также о порядке подтверждения страхового стажа, в том числе в судебном порядке;
- зачисление в страховой стаж для определения права на пенсию периодов работы, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя задолженности по уплате страховых взносов и при условии подачи им за такие периоды отчетности;
- при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании:
- имеющихся документов, содержащих сведения о периодах работы;
- показаний не менее двух свидетелей, которые знали заявителя по совместной с ним работе в случаях и порядке, определенных Кабинетом Министров Украины;
- решения суда об установлении периода пребывания в трудовых отношениях и характера выполняемой работы.
«Мы упрощаем порядок получения пенсий, порядок получения документации из других электронных систем, а также порядок получения доказательств через суд, чтобы люди, потерявшие документы до 2000 года, могли с помощью доказательств подтвердить свой страховой стаж в судебном порядке», — отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.
По его словам, документ особенно актуален в нынешних условиях, когда в результате полномасштабной войны и российских атак было уничтожено большое количество документов и имущества, подтверждавших страховой стаж граждан.
«Мы фактически обязываем Пенсионный фонд помогать людям, а не становиться преградой в получении пенсионного обеспечения», — подчеркнул Тарасенко.
